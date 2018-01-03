Смолевичи: План по городам-спутникам провалился 3.01.2018, 16:19

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Поверившие в планы правительства минчане остались без школ, детских садов и магазинов.

Минчане из очереди нуждающихся в жилье, обращаются с заявлением, что хотят строиться в городе-спутнике Смолевичи, выбирают квартиру и идут в банк за кредитом. Такую схему предложило Министерство архитектуры, сообщает «Белсат».

«Провести эксперимент, на базе Смолевичского района, и позволить, чтобы жители Минска, которые нуждаются в жилье, могли по заявительному принципу строить жилье в Смолевичах вне очереди, имея очередь в Минске», – приказал министр архитектуры и строительства Анатолий Черный.

Программу строительства городов-спутников утвердили 8 лет назад

Планировалось, что город Смолевичи вырастет с 16 000 до 60 000. В 2016-ом году здесь обещали построить более 200 тысяч квадратных метров. Первый дом для минчан начал строиться еще в 2012-ом, но дальше дело не пошло.

«Пока все это осталось на бумаге. Как и планы, которые здесь были по строительству школ, домов, пока, как сами видите, именно «минский» дом только один, эти два дома Смолевичи строят», – говорит житель Смолевич Сергей Левко.

В городе так и не создали 100 малых предприятий

Не перенесли производство и столичные заводы.

«С работой тяжеловато, все в основном ездят в Минск работать. Здесь особо заработка не найдешь».

«В Минске за эти деньги не построишь жилье, это самый главный фактор, из-за которого мы сюда переехали. Свое есть свое. Но на расстоянии от Минска, и работать все равно ездим в Минск».

«Дом находится на окраине Смолевич. До ближайшей школы и железнодорожной станции пешком – минут сорок (2.7 км), до поликлиники – более часа. Без своего автомобиля трудно добраться и до Минска».

«Маршрутка стоит Br 2,5. Также особо не наездишься. Ходят пешком до электрички, чтобы было дешевле. Утром транспорта до электрички особо нет».

– рассказывают местные.

В единственном «минском» доме живут молодые семьи

«Есть проблемы с садиком. Школа далеко, это самая, наверное, большая проблема».

«Говорили, в райисполкоме, что, кажется, уже профинансировали, в сентябре должно было начаться строительство, но его как бы и нет. Школы кокретно! Когда будет, мы не знаем. Вроде обещали садик еще один, ну нет ничего!».

– жалуются местные жители.

Согласно министру архитектуры, за 2017-ый год «планы по городам-спутникам выполнили, и перевыполнили».