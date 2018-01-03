Видеофакт: Пассажир не дождался высадки из самолета и вышел на крыло 3.01.2018, 16:36

1,401

Гражданин Польши прилетел рейсом Ryanair из Лондона в Малагу.

Мужчина не дождался высадки из самолета и вышел на его крыло. Как пишет сайт ria.ru, 57-летний гражданин Польши прилетел рейсом ирландской авиакомпании Ryanair из Лондона в Малагу и смог открыть аварийный люк. Дело в том, что высадка после приземления затянулась. Все пассажиры ждали в салоне, а поляк — на крыле вместе со своими вещами. Через какое-то время бортпроводники убедили мужчину вернуться в самолет.

По одной из версий, пассажир — астматик, во время полета неоднократно пользовался ингалятором. Он просил его скорее выпустить из самолета, а когда получил отказ, решил выйти самостоятельно.

Известно, что поляк был задержан. Его дело рассмотрят власти Испании.