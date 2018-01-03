«Алкоголика не оштрафуешь, вот милиция и ловит нетрезвых людей интеллигентного вида» 3.01.2018, 16:52

Борисовчане жалуются на милиционеров.

Мол, те ловят подвыпивших «одиночек» — подходят к ним на улице и забирают в участки, выписывают штрафы, но при этом игнорируют компании алкоголиков.

«За углом каждую пятницу пьют — капелла, пять человек стоит. Почему их не забирают и не выписывают штрафы?»

Жительница Борисова Елена пожаловалась ex-Press.by, что недалеко от ее дома каждую пятницу собирается компания любителей выпить:

— Сколько раз я видела ситуацию: стоит компания очень подвыпивших людей, капелла, 5 человек, ведут себя не очень тихо, но почему-то патрульные проходят мимо таких ребят. Как шли, так и пошли дальше, как будто ничего не заметили. Такое ощущение, что они боятся подходить к пьяным группам, зато одиночек хватают, не разобравшись. Почему компании не забирают и не выписывают штрафы? Я уверена, что милиционеры прекрасно понимают, что от таких людей денег они не дождутся, да просто у данной категории их нет.

«Бомжей не останавливают, а как только видят, что мужчина интеллигентного вида, уже бегут к нему»

— Я как-то ехала из Минска в электричке. Со мной в вагоне сидел подвыпивший мужчина, он был хорошо одет, и был он один. Вот мы выходим из вагона, смотрю — уже идут два милицейских ловить таких «одиночек», подходят к нему: «Ваши документы?», мужик, конечно, растерялся. Я подбегаю и спрашиваю у блюстителей порядка: «В чем дело, что вы хотите от моего мужа?» Они увидели, что женщина рядом, все вопросы отпали, сразу же нас отпустили. Конечно, одного забрать проще простого. И таких историй очень много. Бомжей не останавливают, а как только видят, что мужчина интеллигентного вида, да и скорей всего при деньгах, уже бегут к нему», — возмущается борисовчанка Мария.

— Как-то раз возле вокзала видел ситуацию, как компания пила водку, стояли прямо у входа в вокзал. Милиционеры не предприняли никаких мер, правда, попросили: "Только не бейте бутылки и не мусорите". И оставили в покое», — рассказывает борисовчанин Евгений.

«У милиции политика простая: выпил, заказывай такси, а пьяным по улице идти нельзя, даже если до дома 300 метров»

— Я был у заместителя начальника в кабинете, пытался объяснить ситуацию, а он мне говорит: «Сейчас договоришься, вообще по максимуму напишу». В общем, я понял, что никому ничего в Борисове не доказать. У милиции политика простая: выпил, заказывай такси, а пьяным по улице идти нельзя, даже если до дома 300 метров. Милиции без разницы, у них план. Я вышел из кафе, а они уже стоят, жертву ждут. Подошли ко мне, попросили документы, видя, что я выпивший, сказали, что заберут в участок, и меня ждет штраф. Объясняю им, что мне до дома идти пять минут, а он мне: «Вызывайте такси!». Я ему отвечаю: «Какой таксист будет ехать ради этих 700 метров? Я дойду пешком». — Это никого не волнует, надо было вызвать такси, — поделился своей историей борисовчанин Сергей.

«Когда есть деньги в карманах, пить нельзя»

Как говорит борисовчанка Ольга, когда есть деньги в карманах, пить нельзя:

— Алкоголь сделает свое дело, в итоге останешься в дураках и без денег. Должен срабатывать инстинкт самосохранения. В нашем городе, от греха подальше, лучше, и правда, заказать такси. Ведь штрафа не возьмёшь с алкоголиков у магазина с чернилом, а 15 суток их милиции не выгодно содержать.

— У меня друг ехал из Минска, был на подработке, его с электрички милиционеры взяли, отвели в участок, обыскали, забрали деньги (он заработал 250 рублей), оставили мелочь и отпустили. Он был не настолько пьян, о деньгах помнил, спросил, где деньги, а они: «Какие деньги? Не было у тебя денег…» Вот так почистили карманы нетрезвому человеку, но и штраф не выписали, — рассказывает борисовчанин Сергей.

Замначальника РУВД: «Если человек пьян, он уже нарушил закон, мы обязаны его изъять и привлечь к ответственности»

Как рассказал заместитель начальника РУВД, начальник милиции общественной безопасности Георгий Кривальцевич, для установления личности, если человек подозрительный, его могут забрать в участок:

— Улица является общественным местом, к гражданину никак не подойдут, если он находится дома. Если человек пьян, он уже нарушил закон, мы обязаны его изъять и привлечь к ответственности.

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Журналисты решили решили открыть Кодекс Беларуси об административных правонарушениях, находим статью 17.3. Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения.

В первом пункте видим, что распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива на улице, стадионе, в сквере, парке, общественном транспорте или в других общественных местах, кроме мест, предназначенных для употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, либо появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, влекут наложение штрафа в размере до восьми базовых величин.

Под этим следует понимать нарушение общепризнанных норм, грубые выкрики, утрата чувства стыда и неприличный вид, например, грязная, или мокрая одежда, которые вызывают брезгливость и отвращение. Сюда же относится неспособность ориентироваться в пространстве. Если же человек просто идет пьяный по улице, одет опрятно, не выкрикивает ничего плохого, никого не трогает, он что — тоже оскорбляет человеческое достоинство?

За комментарием мы обратились к борисовскому правозащитнику и юристу Олегу Мацкевичу.

— Олег, расскажите, как понять, что появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность?

— По факту милиционеры сами решают — находится гражданин в состоянии, оскорбляющем человеческое достоинство или нет. Если задержали, значит, находится. Единственное, что может спасти — это абсолютно трезвое состояние, если хоть немного был пьяный — доказать что-либо будет сложно.

— А кто и как определяет размер штрафа за подобное правонарушение?

— Размер санкции определяет орган, который ведет административный процесс, то есть, РУВД. Получается, что любой размер, определенный этим органом, будет иметь законные основания. В пределах от 0.1 до 8 базовых.

— Олег, что бы вы посоветовали делать в такой неприятной ситуации: вот выпил человек, вышел из ресторана или кафе, а его уже «схватили»?

— Тогда я бы посоветовал человеку, который хочет жаловаться на действия милиции, сразу же после задержания просить направить его на анализ крови. Если, на самом деле, гражданин выпил немного, то соответствующий показатель будет невысоким, и можно будет говорить, что, например, 0.3-0.5 промилле — это не «оскорбительное» для общественности состояние.