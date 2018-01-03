Эстония в честь 100-летия выпустит почтовую марку из серебра 3.01.2018, 16:55

Первая в Эстонии почтовая марка из чистого серебра появится 22 февраля.

Почтовая служба Эстонии (Omniva) к столетию Эстонской Республики выпустит уникальную почтовую марку из чистого серебра. Об этом говорится в сообщении на сайте службы, пишет eurointegration.com.ua.

Серебряная марка с изображением большого герба Эстонии будет выпущена 22 февраля. Номинальная стоимость марки размером 28 x 38 мм и весом 1,2 грамма - 10 евро.

Каждая марка будет упакована в прозрачный защитную пластиковую капсулу. Первые две сотни юбилейных марок будут также упакованы и в подарочную коробку. Серебряная марка выйдет ограниченным тиражем.

«Это первая в Эстонии почтовая марка из чистого серебра, и поскольку время ее выхода – 100-летие Эстонской Республики - символично, марка идеально подходит в качестве памятного сувенира как для самого себя, так и для подарка»,- говорится в сообщении.