Январь 2018: Под Гродно собирают грибы, а под Гомелем ловят майских жуков 5 3.01.2018, 17:13

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Погодные аномалии преподносят все новые сюрпризы.

Белорусы охотно пользуются результатами слишком теплой зимы. Это не то уже весна, не то еще осень. Кто-то уже охотится на майских жуков, кто-то отправляется за грибами. Радостно докладывают о добыче. Например, Евгений Бодак из Гродненской области утверждает, что собрал в Щучинском районе первый в этом году урожай лисичек. Но грибных мест не выдает, только хвастается, пишет onliner.by.

В южных областях страны уже заворочались разбуженные теплом майские жуки-шатуны. Их недоумевающие опухшие физиономии публикуют читатели в сообществе светлогорского телеканала «Ранак».

В лесах тоже поломались все календари. Евгений Бодак говорит, что уже не впервые за эти дни сумел набрать лисичек в районе деревни Острино. Последний раз ходил в лес 2 января, принес граммов 200. Использовал для пиццы, говорит, на вкус нормальные.

— Это, конечно, еще осенние грибы, которые достояли до января. Новые сейчас вряд ли растут. Ну и сохранились только лисички, других грибов нет. Так что искать надо там, где осенью не прошли другие грибники, но это только для развлечения. Вообще-то, думаю, лисички и в другие зимы есть в лесу, это такой гриб, который долго не портится. Но вряд ли кто-то пойдет искать их под снегом с лопатой. А сейчас погода подходящая, погулять в лесу — одно удовольствие, — уверен мужчина.