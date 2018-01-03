Зигмар Габриэль: Запад помнит о войне в Украине 3.01.2018, 17:24

1,573

Зигмар Габриэль

Фото: dpa

Глава МИД Германии находится с визитом в Украине.

Визит Зигмара Габриэля в Украину, по его словам, это сигнал - "мы не бросаем вас, для нас этот конфликт не является ни замороженным, ни забытым".

Ни Запад в целом, ни Германия в частности не "забыли" о войне на востоке Украины. Об этом заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль перед отлетом в Украину, где сегодня и завтра у него запланированы встречи с руководством страны в Киеве и зоне АТО, пишет Укринформ.

"Поездкой в Киев и в Мариуполь хотим показать людям в Украине: мы не бросаем вас, для нас этот конфликт не является ни замороженным, ни забытым, но очень актуальным и пожароопасным", - сказал министр иностранных дел.

Габриэль назвал "вселяющими надежду знаками" возвращение украинских заложников, достижение договоренности об очередном шатком перемирии на праздники.

"Так и должно продолжаться", - считает он.

Глава МИД ФРГ заверил, что западные партнеры, в том числе Германия, "будут предпринимать все усилия для того, чтобы урегулировать кризис", найти решение, которое принесет мир в регион.