Минское «Динамо» обыграло в гостях двукратного обладателя Кубка Гагарина 4 3.01.2018, 17:29

2,250

«Зубры» в прекрасном стиле обыграли магнитагорский «Металлург» - 1:2.

В Магнитогорске «зубры» сыграли с двукратным обладателем Кубка Гагарина — «Металлургом».

Отметим, что «зубры» в течение сезоне дважды встречались с двухкратным обладателем Кубка Гагарина и оба раза одерживали победы. Первая игра 17 сентября на «Минск-Арене» завершилась со счетом 5:3 в пользу белорусского клуба. При этом «Динамо» победило «Металлург» на выезде впервые с сезона-2011.Cчет в матче открыли хозяева, на 14 минуте шайбу забросил Никита Пивацкин.

«Зубрам» удалось отыграться усилиями Евгения Лисовца и Евгения Ковыршина.

Следующий матч «Динамо» проведет на выезде против «Автомобилиста».