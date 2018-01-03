Белорусы продолжают бойкотировать «дорожный налог» 32 3.01.2018, 17:44

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В 2017 году в Беларуси не собрали почти $14 миллионов «дорожного налога».

В 2017 году в Беларуси не собрали $14 миллионов "дорожного налога". В республиканском бюджете на прошлый год было запланировано собрать 322 млн 750 тысяч рублей, а реально удалось собрать 295 млн 40 тысяч рублей, сообщает "Еврорадио".

Госпошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении существует в нашей стране уже четыре года. В прошлом году стало известно, что треть легковых автомобилей в Беларуси выезжают на дороги без техосмотра. Его нельзя пройти, не заплатив "дорожный налог". А платить его некоторые автовладельцы не хотят.

В декабре 2017-го стало известно, что подготовлен проект указа по изменению системы взимания "дорожного налога".