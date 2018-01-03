Трамп: Иранцы в подходящий момент получат мощную поддержку США

Трамп: Иранцы в подходящий момент получат мощную поддержку США7
- 3.01.2018, 17:52
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Глава Белого дома продолжает поддерживать протесты в Иране.
Президент США Дональд Трамп заявил, что народ Ирана в подходящий момент получит мощную поддержку со стороны Вашингтона.
Об этом глава Белого дома сообщил в своем «Твиттере»:
Such respect for the people of Iran as they try to take back their corrupt government. You will see great support from the United States at the appropriate time!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 января 2018 г.
«Выражаю свое уважение народу Ирана, который сражается с коррупционным правительством. В подходящий момент вы получите со стороны США мощную поддержку», - написал Трамп.
Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Они вызваны рядом факторов, среди которых безработица и высокая стоимость жизни, коррупция и агрессивная внешняя политика Ирана в регионе.