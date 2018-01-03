Трамп: Иранцы в подходящий момент получат мощную поддержку США 7 3.01.2018, 17:52

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Дональд Трамп

Глава Белого дома продолжает поддерживать протесты в Иране.

Президент США Дональд Трамп заявил, что народ Ирана в подходящий момент получит мощную поддержку со стороны Вашингтона.

Об этом глава Белого дома сообщил в своем «Твиттере»:

Such respect for the people of Iran as they try to take back their corrupt government. You will see great support from the United States at the appropriate time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 января 2018 г.

«Выражаю свое уважение народу Ирана, который сражается с коррупционным правительством. В подходящий момент вы получите со стороны США мощную поддержку», - написал Трамп.

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Они вызваны рядом факторов, среди которых безработица и высокая стоимость жизни, коррупция и агрессивная внешняя политика Ирана в регионе.