Как Илон Маск удивил человечество 28 Иван Яковина

3.01.2018, 17:57

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Илон Маск

Пуск ракеты Falcon9 произвел настоящий фурор.

Американский изобретатель и миллиардер Илон Маск в конце 2017 года сумел удивить человечество сразу несколько раз. Сначала запуск его ракеты Falcon9 произвел настоящий фурор на Западном побережье США. Время старта было подобрано так, что полет ракеты видели миллионы людей. И это было просто невероятное шоу.

Многие даже начали звонить в полицию, считая, что видят инопланетян или северокорейскую ядерную ракету. Я в который раз убедился, что наука и исследования космоса – это не только интересно, но и очень красиво.

Ну а второе – это подготовка к первому в истории запуску тяжелой ракеты Falcon Heavy, состоящей из трех девятых Фэлконов.

Недавно Маск показал, что ракета уже собрана и находится в ангаре космодрома на мысе Канаверал. Как обещал глава SpaceX, она будет запущена в январе. Поскольку старт ее много раз откладывался, то многие уже не верили, что она полетит. Но нет – все готово.

Но и это еще не все. История, которая начиналась, как шутка, получила развитие.

Falcon Heavy действительно полетит на Марс. Причем она должна доставить на орбиту этой планеты автомобиль Tesla. Маск уже показал, как машина будет размещена в обтекателе ракеты.

Напомню, что на орбите Марса она будет транслировать в бесконечность песню Дэвида Боуи Space Oddity. Обычно для первых ракетных испытаний в качестве груза используют бетонные блоки, но Маск сказал, что это "скучно", поэтому на Марс и отправится его собственный автомобиль.

Очень надеюсь, что все пройдет идеально, и примерно через полгода машина выйдет на орбиту Красной планеты. Это было бы идеальным началом 2018 года в смысле освоения космоса.

Иван Яковина, "Новое время"