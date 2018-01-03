Активист из Барановичей: Правда за мной 3 3.01.2018, 18:20

2,813

Юрий Казакевич

Фото: brestspring.com

В Комитете по правам человека ООН зарегистрировали обращение Юрия Казакевича.

В Комитете по правам человека ООН зарегистрированное обращение активиста из Барановичей Юрия Казакевича, которое касалось нарушения права гражданина на мирные собрания, сообщает ПЦ «Весна».

Правозащитник из Барановичей Сергей Говша вспоминает: «14 декабря 2016 года постановлением судьи Сологубик Жанны суда Свислочского района Гродненской области барановичский активист "Движения за свободу" Юрий Казакевич был подвергнут административному наказанию штрафом в доход государства на 10 б.в. (210 руб) по ч.1 ст. 23.34 КоАП РБ "участие в несанкционированных массовых мероприятиях на территории города Свислочь и д. Якушовка Свислочского района, чем нарушил установленный порядок проведения массового мероприятия...".

Не согласившись с постановлением суда первой инстанции, Казакевич обжаловал его в Гродненском областном суде. Но 14 февраля 2017 года Гродненская областной суд не нашел оснований для отмены или изменения постановления суда Свислочского района и его жалоба была оставлена ​​без удовлетворения.

Члены Барановичского отделения правозащитного центра «Весна» помогли активисту подготовить и 01.08.2017 года направить жалобу в Женеву в Комитет по правам человека ООН о нарушении его прав Беларусью".

"С момента регистрации пройдет еще немало времени до принятия решения, но Юрий Казакевич надеется, что правда будет за ним и он сумеет доказать, что был наказан судом незаконно", - подытожил правозащитник Сергей Говша.