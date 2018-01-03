Белковский: Если Путин начинает кого-то поддерживать, то этому кому-то приходит скорый каюк 5 3.01.2018, 19:01

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Станислав Белковский

Фото: РИА «Новости»

Российский политолог прокомментировал отстранение Додона с поста президента Молдовы.

Отстранение президента Молдовы Игоря Додона от должности стало следствием его пророссийской позиции. Такое мнение в эфире радиостанции "Эхо Москвы" выразил российский политолог Станислав Белковский.

"Это все происходит, конечно, с легкой руки Владимира Владимировича (президент РФ Владимир Путин. – Прим.), поскольку известно, что если Владимир Владимирович начинает на постсоветском пространстве кого-то поддерживать, то этому кому-то приходит скорый каюк. Таких примеров довольно много. А вот обратных примеров практически нет", – сказал он.

Политолог отметил, что "в очередной раз у России не получается перехватить контроль над одной из постсоветских стран, где, казалось, все уже плывет в руки".

"Но эта ситуация пикантна еще и потому, что она может кончиться вводом войск. Чьих? Ну, а чьи войска у нас везде вводятся? Конечно, не российские – частной военной компании Вагнера и приравненных к ней войсковых соединений", – заявил Белковский.

Он обратил внимание, что конфликт в Приднестровье до сих пор не разрешен.

"Знающие люди не дадут соврать, что Владимир Путин вообще чувствителен к личным обидам скорее, чем к политическим разногласиям или экономическим противоречиям. И первое большое оскорбление Запад нанес ему в Молдавии по поводу Приднестровья. Это было в 2003 году, когда Кремль разработал план приднестровского урегулирования, предполагавший трансформацию Молдовы в асимметричную федерацию с особым статусом Приднестровья и российскими войсками как гарантом целостности этой асимметричной федерации", – сказал политолог.

По его мнению, лишение Додона полномочий "может спровоцировать Москву на какие-то военные действия", как это было в Крыму и на Донбассе.

"Я не утверждаю, что это наиболее вероятный сценарий. Все же его вероятность существенно менее 50%, но больше нуля. И полностью игнорировать такое развитие событий тоже нельзя", – считает Белковский.

2 января Конституционный суд Молдовы временно прекратил полномочия Додона по запросу группы депутатов от правящей коалиции. Решение приняли в связи с тем, что президент повторно отклонил предложенные премьер-министром кандидатуры пяти министров и двух вице-премьеров. Согласно законодательству, президент имеет право отклонять кандидатуры только один раз.

Додон назвал свое отстранение ошибочным.

Он победил на президентских выборах в Молдове 13 ноября 2016 года. Инаугурация Додона прошла 24 декабря.

Приднестровье объявило о суверенитете от Молдовы в 1990 году, однако мировым сообществом независимость региона не признана. Автономии требовала часть жителей этого региона. В середине 90-х в Приднестровье официально был введен контингент российских миротворческих сил. Молдова настаивает на выведении российских военных со своей территории.