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Минское «Динамо» впервые с 2010 года одолело «Магнитку» на выезде

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  • 3.01.2018, 19:15
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В текущем сезоне «зубры» победили двукратного обладателя Кубка Гагарина дважды.

Минское "Динамо" добилось волевой победы в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским "Металлургом" — 2:1.

"Зубры" обыграли "Магнитку" на выезде впервые с 2010 года (в сезоне-2010/11 "бело-синие" выиграли по буллитам — 4:3 Б), передает pressball.by.

Отметим также, что в текущем сезоне "Динамо" победило двукратного обладателя Кубка Гагарина дважды. 17 сентября на "Минск-Арене" хозяева были сильнее — 5:3.


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