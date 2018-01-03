Почему Иран восстал против аятоллы Хаменеи 4 Георгий Эрман

3.01.2018, 19:34

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Протесты против роста цен в Иране переросли в акции против существующего режима.

В Иране с 29 декабря проходят самые масштабные акции протеста за последнее десятилетие. По данным на 2 января количество погибших достигло 21 человека среди демонстрантов. Также 1 января были убиты один сотрудник Корпуса стражей исламской революции (КСИР) - элитного подразделения ВС Ирана, сотрудников которого обвинили в убийстве демонстрантов в городе Доруд, и один полицейский. 450 демонстрантов были арестованы только в иранской столице Тегеран. В городе Арак была подожжено отделение добровольческой милиции Басидж, входящей в состав КСИР, в Мешхеде сжигали полицейские мотоциклы.

На акциях протеста демонстранты скандируют: "Мы не хотим исламской республики!", "Смерть Рухани (президенту Ирана, - ред.)!", "Смерть диктатору (верховному лидеру аятолле Хаменеи -ред.)!" . В Тегеране были случаи сожжения плакатов с изображением Хаменеи. Также выражается несогласие с высокими военными расходами, которые вызваны участием иранских военных в вооруженных конфликтах в Ираке, в Сирии на стороне режима Башара Асада, финансированием группировки Хезболла в Ливане и антисаудовской группировки хуситов в Йемене. Некоторые из демонстрантов даже скандировали лозунг: "Ни Газа, ни Ливан, наша страна - Иран", демонстрируя недовольство экспансионистской внешней политикой Ирана на фоне трудностей внутри страны. Чтобы ограничить масштаб волнений 31 декабря власти временно заблокировали доступ к соцсетям.

Всевластие Хаменеи

Нынешний бунт демонстрирует рост противоречий в исламской республике, существующей в Иране с 1979 года. Конституция страны предусматривает, что верховным руководителем государства - рахбаром - является религиозный лидер. Таким образом, страна является теократической республикой, руководит которой представитель мусульманского духовенства. Нынешний рахбар - это великий аятолла Али Хаменеи, один из соратников аятоллы Хомейни (1902-1989), создавшего на руинах монархии исламскую республику в Иране после революции 1978-1979 годов.

Рахбар Ирана аятолла Али Хаменеи. За его спиной - портрет вождя исламской революции Хомейни

Фото: Getty Images

Али Хаменеи был избран на должность рахбара почти 30 лет назад после смерти Хомейни Ассамблеей экспертов, состоящей из шиитских богословов, и за последние 30 лет фактически стал абсолютным правителем Ирана. Он превратил Ассамблею экспертов, по Конституции призванную контролировать деятельность рахбара , в декоративный орган, где доминируют его соратники, а тех немногих богословов-муджтахидов, кто бросал время от времени вызов его политике, называет предателями и отправляет под арест.

Таким образом, 78-летний Али Хаменеи располагает диктаторскими полномочиями. Как верховный главнокомандующий, он назначает руководителей всех силовых ведомств, руководителей СМИ, половину членов Совета стражей- иранского варианта конституционного суда. "Управление Исламской Республики Иран осуществляется законодательной, исполнительной и судебной властями, которые функционируют под контролем абсолютного правления религиозного лидера", - гласит конституция страны.

Раз на четыре года в Иране проходят выборы, на которых народ может выбрать президентом того или иного представителя правящего истеблишмента. Кандидаты на этих выборах могут принадлежать либо к консервативному направлению в правящей элите, как прославившийся антизападной политикой экс-президент Махмуд Ахмадинеджад (2005-2013), или к реформистскому, "либеральному" крылу - как нынешний президент Хасан Роухани или экс-президент Мохаммад Хатами (1997-2005).

Президент Ирана Хасан Роухани

Фото: Getty Images

Но все эти выборы - не о борьбе власти и настоящей оппозиции, а борьбе различных течений внутри правящей элиты. Кандидатов, которые реально бы кинули вызов существующей системе нет, ближе всего к этой роли был Мир Хосейн-Мусави, проигравший выборы 2009 года и ставший символом массовых протестов после тех выборов. Не удивительно, что за непослушание рахбару он был уволен с работы, а позже помещен под домашний арест. В этой системе аятолла Али Хаменеи является кукловодом, а выборы служат для выпуска пара и предотвращения социальных взрывов - реформистов на посту президента сменяют консерваторы и наоборот, но роль президента ограничена и сводится преимущественно к осуществлению экономической политики.

Интересно, что нынешние протесты начались с акции в городе Мешхед - на родине аятоллы Хаменеи.

Причины восстания

Главной причиной нынешних протестов называют экономическую - рост цен и безработицы, инфляцию. Экономические санкции против Ирана, введенные в 2006-2010 годах из-за развития администрацией Ахмадинеджада ядерной программы и падение цен на нефть нанесли удар по экономике страны. Хотя санкции ООН против Ирана были сняты в январе 2016 года, вслед за успешной сделкой между Западом и Ираном по ядерной программе, это не стало серьезным импульсом для оживления экономики. Большие инвестиции так и не пришли.

Более того, с июля 2015 года, когда была заключена ядерная сделка, по июль 2017 года безработица выросла с 10,8% до 12,6%. На потребительские товары и ЖК-услуги постоянно растут цены. Инфляция в ноябре составила 9,6%, и был зафиксирован самый высокий с июля рост цен. Нынешний показатель инфляции конечно не сравнить с рекордными 59% в 1995 году, и экономическая ситуация в Иране даже близко не напоминает бедствия Венесуэлы, хотя экономики обеих стран пострадали от падения цен на нефть. Тем не менее сложившаяся ситуация бьет по молодежи - крупнейшей возрастной группе страны. Молодежь в возрасте 15-34 лет согласно переписи 2011 года составляла 40,8% населения, еще 23,4% приходилось на детей до 15 лет. Старшее же поколение иранцев, которые помнят исламскую революцию и где наибольшая поддержка устоев исламской республики - те кому было свыше 50 лет, уже в 2011 году составляло всего 16,5% населения.

Иран - одна из самых молодых стран мира, средний возраст иранцев - 29 лет. Нет ничего удивительного в том, что в условиях религиозных ограничений, диктатуры религиозного лидера, роста количества образованных молодых иранцев с их западным образом жизни и либеральными взглядами, в стране царит бунтарский дух.

Молодежь хочет перемен - демонстранты в Тегеране

Фото: Getty Images

"Коррупция и безработица в Иране очень болезненно воспринимаются молодежью, особенно людьми с образованием. Такие люди уже стали катализатором Арабской весны в Тунисе 7 лет назад. И молодежь протестует, потому что ожидала после большого ядерного соглашения кардинального улучшения своей жизни, но этого не случилось. И вероятно остановить ее будет не просто. Духовным лидерам страны уже почти нечего предложить. Уже мало кто верит в идеалы исламской революции на фоне падения уровня жизни", - отмечает политолог-международник Александр Мишин.

Спусковым крючком нынешних протестов в этих условиях стало решение правительства Хасана Роухани от 19 декабря о повышении цен на топливо на 50%. Цена за литр бензина должна вырасти до 1500 туманов (0,43 доллара), цена на дизель с 300 до 400 туманов, что в свою очередь отразится на ценах на продукты и транспорт. Кроме того, в новом бюджете предусмотрено сокращение субсидий малообеспеченным, которое затронет 34 млн из 80 млн жителей. И это на фоне спорадических протестов из-за низких зарплат, задержек зарплаты, озвученной руководителем Фонда помощи имама Хомейни Парвизом Фаттахом цифры в 20 млн жителей за чертой бедности и повышения военных расходов, в том числе ненавистному либеральной оппозиции Корпусу стражей исламской революции.

Оппозиционная президенту Роухани консервативная часть иранской элиты могла использовать решение по топливу и субсидиям против него. "Есть версия, что протесты - это результат внутренней политической борьбы между либеральной администрацией Хассана Роухани и радикальным духовенством. Первые выступления начались в их главном оплоте - городе Машхад", - говорит LIGA.net эксперт по Ближнему Востоку Илия Куса.

Однако даже, если первые инициаторы протестов хотели подорвать позиции Роухани, они ударили и по позициям аятоллы Хаменеи. Протестное движение быстро вышло из-под контроля и теперь демонстранты требуют головы не только Роухани, но и самого рахбара.

"Нужно обращать внимание не только на экономический фактор, но и на лозунги протестующих. Есть открытые выступления против исламской республики, против теократии, против Хаменеи, которого называют диктатором. Это серьезный вызов исламской республике. И еще есть этнический фактор - представители арабского меньшинства во время акций сжигали иранские флаги, что является угрозой национальной безопасности с точки зрения иранского истеблишмента", - отмечает директор Института востоковедения НАН Украины Александр Богомолов.

Междунарордная реакция

Разумеется, больше всего иранские протесты улучшили настроение президенту США Дональду Трампу, который выступал против ядерной сделки Запада с Ираном и не теряет надежды найти повод для ее разрыва, и главному региональному оппоненту Ирана - Саудовской Аравии, которая боится усиления позиций Ирана в регионе из-за усиления положения проиранских сил в регионе - в Сирии, Ираке, Ливане и Йемене.

"Репрессивные режимы не могут существовать всегда, и наступит день, когда иранский народ столкнется с выбором. Мир наблюдает", - написал Трамп в Twitter 30 декабря.

2 января президент США вновь поддержал демонстрантов. "Народ Ирана, наконец, выступает против жестокого и коррумпированного иранского режима. У людей мало еды, большая инфляция, и никаких прав человека. США наблюдают", - предупредил хозяин Белого Дома.

Разумеется, за риторикой Трампа стоит вовсе не сочувствие к демонстрантам. В случае масштабных убийств протестующих, у президента США появится повод критиковать ядерную сделку Запада с Ираном, и требовать от ЕС ее разрыва и введения новых санкций против Ирана. Обострение конфронтации с Ираном будет выгодно и ближайшему союзнику Трампа - премьеру Израиля Беньямину Нетаньяху, для которого Иран - враг №1.

Что будет дальше

По масштабам нынешние протесты сравнивают с демонстрациями так называемого Зеленого Движения, которые проходили в Иране с июня 2009 года до февраля 2010 года. Тогда вслед за победой на президентских выборах радикального антизападного президента Махмуда Ахмадинеджада над кандидатом сторонников либерализации Мир Хоссейном-Мусави протесты с участием миллионов людей под лозунгом "Смерть диктатору!" охватили страну. Гнев усилился после убийства бойцом милиции Басидж студентки Неды Ага-Солтан во время демонстрации. Всего тогда от 36 до 72 демонстрантов были убиты, тысячи арестованы. Власти сделали ставку на то, что протесты выдохнутся. И они выдохлись. На смену массовым демонстрациями пришли спонтанные акции, участники которых расходились до появления силовиков.

Сейчас у иранских властей есть выбор, либо ждать, пока протесты выдохнутся и идти на какие-то уступки, либо устроить жесткий разгон. Подавить протесты "железным кулаком" уже грозят генералы Корпуса стражей исламской революции.

Офицеры Корпуса стражей исламской революции, в центре - Касем Сулеймани, один из ведущих военных руководителей Фото: Getty Images

В то же время о том, что в результате этих протестов произойдет смена режима, речь не идет. "Вероятность изменения режима ограничена. В 2009 году были не менее масштабные протесты, но властям удалось сохранить ситуацию под контролем. Иран - это "секьюритизованное" государство, большую роль играют Корпус стражей исламской революции и народная милиция Басидж, связанные с ними институты. Возможно масштабное насилие против демонстрантов, протесты могут задушить. Но все равно, рано или поздно смена режима в Иране может произойти", - отмечает Александр Богомолов.

Илия Куса считает, что у иранского президента Роухани желания идти на силовой сценарий нет. "Власти пытаются дать людям возможность выпустить пар. Роухани не хочет жестко подавлять демонстрации, чтобы не настраивать против себя европейских партнеров по ядерному соглашению, что сыграло бы на руку Вашингтону, стремящемуся развалить договор. Ястребы в Иране давят на Роухани с тем, чтобы он не показался слабым и разогнал толпу, но для них протесты - лишний повод сказать, что его либеральная политика провалилась", - отмечает он.

Александр Мишин предполагает, что в текущей ситуации религиозное руководство может сделать из Роухани козла отпущения. "Убийства и аресты будут только стимулировать рост протестной активности. В итоге важнейшую роль будет играть фактор управляемости страной, т.е. что будет делать местные элиты и спецслужбы. Возможно, что духовенство пожертвует даже Роухани, чтобы спасти себя. В любом случае нужен тот, кто должен взять на себя вину за все происходящее. Властям нужно дать народу новые обещания, которые успокоят протестующих. Все будет зависеть от гибкости духовных лидеров Ирана. Важно, на чьей стороне будет в текущей ситуации средний и малый бизнес. Именно эти люди были опорой режима в Иране", - отмечает Мишин.

Однако, чем бы не завершились нынешние протесты, тренд задан - людей, которые хотят перемен в иранском обществе становится все больше с каждым годом и большая революция - вопрос времени. Сторонники перемен понимают, что на радикальные изменения под властью аятоллы Хаменеи рассчитывать не приходится.

Георгий Эрман, liga.net