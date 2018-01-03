Навальный обжаловал решение Верховного суда РФ о недопуске на выборы 7 3.01.2018, 20:24

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Алексей Навальный

Апелляционная жалоба на решение Верховного суда РФ была подана сегодня.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный направил апелляционную жалобу на решение Верховного суда РФ, признавшего верным решение ЦИК, не позволяющее ему участвовать в выборах президента. Об этом сообщает российский РБК.

Руководитель юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов отметил, что апелляционная жалоба на решение Верховного суда была подана в среду, 3 января. Административный ответчик в документе - ЦИК.

"По практике рассмотрения дел данной категории, заседание по нашей жалобы может состояться еще до завершения праздников", - сказал Жданов.

30 декабря Верховный суд России отклонил иск Навального к Центральной избирательной комиссии.

25 декабря ЦИК отказалась регистрировать Навального в качестве кандидата в президенты России. В ЕС раскритиковали это решение, назвав его политически мотивированным.