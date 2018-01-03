Купаловцы сняли гениальную короткометражку по мотивам «Радзіва Прудок» 2 3.01.2018, 20:31

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Фильм по мотивам нашумевшей книги Андрея Горвата был создан специально для Международного фестиваля мобильного кино.

Роль главного героя Егора исполнил Александр Молчанов. Режиссерами короткого метра стали также актеры-купаловцы Роман Подоляко и Михаил Зуй, передает nn.by.

Фильм по мотивам нашумевшей книги «Радзіва Прудок» Андрея Горвата был создан специально для Международного фестиваля мобильного кино velcom Smartfilm.

Напомним, что Горват написал «Радзіва Прудок», после того как переехал из Минска в дом деда на глухом Полесье, в деревне Прудок Калинковичского района.

Режиссура шикарная, актерские работы талантливые, и музыка подобрана тщательно. Оцените сами.