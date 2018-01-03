Глеб: Если будет интересное предложение, еще с удовольствием поиграю 8 3.01.2018, 21:00

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Александр Глеб

Полузащитник Александр Глеб рассказал о том, что еще планирует продолжить игровую карьеру.

– Сейчас ты на распутье: писали, что закончил игровую карьеру, возможно, впереди тренерская, ты эксперт на российском «Матч-ТВ», есть бизнес-задумки. К чему склоняешься?

– Об окончании карьеры я задумался, когда на игру с БАТЭ приезжал «Арсенал», казалось, что это может стать красивой точкой. Но в итоге не сложилось. Если будет интересное предложение, еще с удовольствием поиграю. Не будет – займусь чем-то другим: пойду на тренерские курсы, есть и другие предложения. Я не спешу, получаю удовольствие от каждого прожитого дня. Сейчас в приоритете семья, и если куда-то переезжать, то только вместе, – цитирует Глеба kp.by.