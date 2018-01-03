Лев Марголин: Пока власть не изменится, не будет и роста экономики 11 3.01.2018, 21:08

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Лев Марголин

Фото с сайта udf.by

Экономист рассказал, что ждет белорусскую экономику в наступившем году.

Таким видится 2018 год экономисту Льву Марголину. В экспресс-интервью сайту ucpb.org он рассказал о том, что ждет белорусскую экономику в наступившем году.

«Вообще – прогнозы дело неблагодарное. Но в наших условиях их можно делать, не боясь ошибиться, – говорит Лев Марголин. – Пока власть не изменится реформ в нашей стране не будет, ни политических, ни экономических. А без реформ не будет и роста. Поэтому почти со стопроцентной уверенностью могу предположить экономический рост на уровне статистической погрешности в 1-1,5%, средняя зарплата в 500 долларов США по-прежнему останется несбыточной мечтой, опять же, чтобы ни говорили по этому поводу в Национальном статистическом комитете. И это еще при благоприятном стечении обстоятельств. Если же что-то случится с российским рублем результаты года могут быть куда плачевнее».