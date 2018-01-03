Фотофакт: В Солигорске поставили елку из бутылок 3 3.01.2018, 21:30

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Солигорский «Парк четырех стихий» украсили самодельные елки.

Здесь проходит конкурс под названием «Парад елок 2018», пишет kurjer.info.

Победителя будут выбирать до 12 января интерактивным голосованием.

Такой конкурс проходит в Солигорске уже второй год подряд. В прошлом году его участники создали 10 нестандартных елок, в этом году их количество увеличилось до 15.

В конкурсе участвуют елки из бутылок шампанского, использованных шин, пластиковых чашек, металлические и деревянные конструкции. Предприятия украсили свои композиции не только гирляндами, но и расписными пряниками, и даже трикотажными изделиями.

Вечером все елки светятся, чтобы посетители могли делать селфи на их фоне.