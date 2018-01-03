93 артиста хотят попасть на Евровидение от Беларуси 5 3.01.2018, 21:57

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Единственного победителя определят зрительское голосование и жюри.

Совсем скоро состоится очередное музыкальное шоу – «Евровидение-2018», мы станем выбирать фаворитов и искренне болеть за представителя нашей страны. Но пока же предстоит определить, кто представит Беларусь в этом году в мае в Лиссабоне?

Пресс-служба Белтелерадиокомпании сообщает о 93 заявках, поступивших для участия в национальном отборе. Причем выступить от Беларуси хотят не только белорусские исполнители, но певцы и певицы из России и Украины. Кроме того, традиционно «пробиться» в Европу стремятся участники прошлых нацотборов – Жанет, Гюнешь, Юзари и многие другие белорусские артисты.

На сайте медиахолдинга говорится, что к прослушиванию, которое пройдет 11 января, допустят только тех музыкантов, чьи заявки оформлены правильно, в соответствии с действующим положение музпроекта.

Затем компетентное жюри определит 15 финалистов, которые исполнят свои хиты в рамках телевизионного гала-концерта. Единственного победителя определят зрительское голосование и жюри.