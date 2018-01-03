Появилось фото «ядерной кнопки» на столе президента США 4 3.01.2018, 22:02

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Снимок «ядерной кнопки» опубликовал фотограф Барака Обамы.

Фотограф 44-го президента США Барака Обамы Пит Соуза опубликовал в Instagram два снимка — «ядерного чемоданчика» и «ядерной кнопки» на столе главы Белого дома.

Посты появились после заявления 45-го американского президента Дональда Трампа о том, что красная кнопка на его столе больше, чем у диктатора КНДР Ким Чен Ына.

На первой фотографии изображен «ядерный чемоданчик», который несет сотрудник Белого дома, поднимаясь по трапу на борт номер один.

God help us. Публикация от Pete Souza (@petesouza) Янв 2, 2018 at 7:56 PST

На втором снимке — красная кнопка на столе президента США. Возле кнопки табличка с надписью «Тяжелые решения даются с трудом».

«К счастью, красная кнопка на столе нужна для вызова помощника, а не для начала войны», — подписана фотография Соуза.

Сегодня Дональд Трамп попросил донести до Ким Чен Ына, что находящаяся в распоряжении президента США «ядерная кнопка» больше и мощнее, чем кнопка КНДР. Сообщение главы Белого дома стало ответом на заявление лидера КНДР в новогоднем обращении о «ядерной кнопке», которая находится на его рабочем столе.

В прошлом году СМИ сообщали, что Трамп использует красную кнопку на своем столе для заказа Coca-Cola, а его предшественник Барак Обама — для заказа чая.