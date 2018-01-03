«Не привык всегда иметь при себе паспорт» 1 Тарас Щирый, «Трибуна»

3.01.2018, 22:14

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Каспарс Дубра

Чем удивила Беларусь спортсменов из разных стран.

Иностранные спортсмены, приезжающие играть в Беларусь, часто делают реверанс чистоте белорусских улиц и красоте нашей природы, столицы.

Впрочем, понятно, когда Беларусь удивляет человека, приехавшего издалека, или того, кто живет в совершенно ином культурном и политическом пространстве. А что насчет тех, кто родился и вырос в схожих условиях? Например, в других советских странах. Да, эти страны, как и Беларусь, уже как бы и не советские, но свою суть они меняли и меняют с разной скоростью. Вот мы и поговорили со спортсменами, которые родились там, где когда-то строили социализм (а кое-где и продолжают строить), о том, чем удивила их наша республика.

«Мне казалось невкусным все, что мы ели. Кроме борща»

Сун Пэн, Китай, тренер по восточным единоборствам

– Труднее всего я привыкал к еде. Она в Беларуси совсем другая. В Китае есть традиция плотно обедать в 12:00. Но из-за занятий в БГУФК и постоянной занятости я практически ничего не ел днем, а вечером просто не успевал готовить. Мне казалось невкусным все, что мы ели. Кроме борща. Он мне просто немного напоминал один китайский суп. Но в первый раз, когда я взял в столовой борщ, повар неожиданно для меня добавил в него сметану. В тот момент я не понял, что вообще произошло. Я просто не знал, как можно объединить молоко и суп.

А еще мне было сложно привыкнуть к погоде. Мне казалось, что в Беларуси все время холодно и темно. Солнца я видел мало. Непросто было привыкнуть и к городу. Я и другие китайцы не знали Минск, а он тогда не был так, как сейчас, приспособлен для жизни иностранцев. Не умели пользоваться транспортом, даже не умели оплатить проезд. Поэтому на тот момент, а это было 12 лет назад, вся жизнь иностранных студентов проходила в радиусе 300 метров от общежития. Но в самых сложных ситуациях нам на помощь приходили белорусские студенты, объясняли и знакомили нас с Минском.

«Привез с собой в Брест теплую одежду, но ее для Беларуси оказалось недостаточно»

Кристиан Патру, Румыния, бывший тренер вратарей в брестском «Динамо»

– До приезда в Беларусь я 18 лет жил в Испании, еще два года работал в Объединенных Арабских Эмиратах. После отъезда из Румынии у меня никогда не было настоящей зимы. Поэтому самые большие сложности в Беларуси были из-за погоды. Когда оказался в январе 2017-го в Бресте, было очень холодно. На термометре – минус 15-18 градусов. Пойми, когда ты последние два года живешь в стране, где температура исключительно плюс 35-38, минус 15 – это реально непросто. Во время тренировок я постоянно пил чай, а после окончания занятий сразу ехал домой и никуда не выходил из квартиры. Я, конечно, привез с собой в Брест теплую одежду, но ее для Беларуси оказалось недостаточно. Пришлось докупать.

Возможно, вы не немного удивитесь, но с остальным проблем не испытывал. Ведь между моей родной Румынией и Беларусью разница в стиле жизни незначительная. Хотя, что касается Бреста, мне кажется, ему не хватает хорошего торгового центра. В городе нет магазинов брендовой одежды. Чтобы что-то купить, ты должен ехать в Варшаву или Минск. И многие брестчане за покупками предпочитают ездить именно в Польшу. Об этом мне говорили многие. Я интересовался, почему они едут не в Минск. Как оказалось, в Минске – дороже.

«Пришлось привыкать к вашим старым рублям»

Каспарс Дубра, Латвия, бывший игрок БАТЭ

– Жизнь в Латвии и Беларуси если и отличается, то минимально. Разве что в Риге, если сравнивать ее с Минском, она более спокойная и размеренная – нет спешки и суетливости. Между характерами наших народов, на мой взгляд, тоже нет особой разницы. Когда я приехал в Беларусь, не чувствовал себя чужим. Думаю, так будет и с белорусом, который приедет в Латвию.

К чему было сложно привыкнуть? Ну, я сразу понял, что в Минске без авто тяжеловато будет. Пришлось перегнать машину из Риги. Лишь несколько раз попадал в пробки на проспекте Независимости, на кольцевой автодороге тоже долго не стоял. Все было не так критично. Передвигаться по Минску вообще несложно. В метро очень удобно, если только не в час-пик. В это время на метро ехать просто невозможно.

Еще пришлось привыкать к вашим старым рублям. Первую неделю из-за больших номиналов с ними путался, но меня никто не надурил. Скорость у вашего интернета послабее, чем в Латвии, но мне хватало. А так очень помогло знание русского языка. Это все упростило в плане привыкания. В остальном мне здорово помогли партнеры по команде.

«Иногда возникают вопросы на границе, когда едешь в Польшу»

Петар Джорджич, Сербия, игрок БГК

– В первое время было непросто привыкнуть к языку. Приезжая в новую страну, сразу начинаешь учить местный язык. И я рад, что русский очень похож на сербский. В его изучении мне помогли одноклубники. С тренером Сергеем Бебешко общаюсь на французском, но во время тренировки все игроки стараются разговаривать на русском. И сейчас, после 3-4 месяцев жизни в Бресте, я могу сказать, что немного понимаю все то, что при мне говорят. Надеюсь, в скором времени заговорю еще лучше. Мое любимое слово: «Хорошо!». На сербском это: «Супер!»

Мне показалось, что я приехал в Беларусь, а оказался в Сербии. Это были очень позитивные впечатления. Всю свою жизнь я провел в Германии и ностальгировал по своей родине. Когда переехал сюда, было ощущение, что очутился дома. Брест очень напомнил по архитектуре, улицам, ресторанами мой родной Шабац. Проблем не было. Иногда возникают вопросы на границе, когда ты едешь в Польшу, но все это нормально. Как в Сербии. В Бресте есть все, что надо. В моей квартире очень классный интернет. Он даже лучше того, что был в Германии. В городе работают торговые центры и кафе. Условия, что очень важно для меня, супер.

Я достаточно позитивный парень. И позитив стараюсь видеть во всем. Ну а если ты будешь все время негативить, то и жизнь вокруг будет такой.

«Не привык всегда иметь при себе паспорт»

Иван Трубочкин, Украина, бывший игрок «Крумкачоў»

– В Минске мне привыкать пришлось к тому, что машину с украинскими номерами и тонированными передними стеклами часто останавливают сотрудники ГАИ. В Украине о тонированных стеклах ничего не говорят, а в Беларуси мне пришлось даже заплатить штраф. Конечно, это не снимает с меня ответственности, но об этом я не знал.

Был еще один случай. Как я понял, иностранные граждане в Беларуси должны всегда при себе иметь паспорт. К такому я тоже не привык. Как-то вместе со своей девушкой решил съездить на ночную книжную ярмарку. И когда возвращались домой, в районе гостиницы («Беларусь» – прим.) меня остановили сотрудники ГАИ и попросили показать паспорт. Говорю: «Ребята, я паспорт не брал. Просто отъехал на ночную книжную ярмарку. Грубо говоря, поехал в магазин. Я что, должен с собой паспорт носить?» Сказали, что да. Дошло до того, что я едва не уехал с милиционерами в участок для выяснения обстоятельств, но по итогу отпустили. Меня останавливали не единожды. Но я не думаю, что это какое-то предвзятое отношение ко мне как к украинцу. Просто, наверное, это делалось из-за тонировки и иностранных номеров, чтобы проверить регистрацию и наличие страховки.

Со скоростным режимом у вас тоже все строго. Я однажды ехал по улице Коласа со скоростью 67-68 километров в час, и меня остановила обычная серая «Шкода», которая ехала со мной в одном потоке. На ней не было никаких опознавательных знаков, двигалась без мигалки. Я остановился, потом мне показывают камеру, где все записано. Спрашиваю: «Как это вы так работаете – без опознавательных знаков?» А в ответ слышу: «А мы специальный внештатный патруль». Для меня это было удивительно. Пришлось заплатить штраф – 21 рубль.

В Минске мне не хватало нормальной доставки еды. Хотя что значит не хватало? Мне было просто непривычно. Я привык к тому, что выбор в Киеве огромный. Через интернет ты можешь заказать на дом все, что захочешь. В Минске выбор меньше. Но все это для меня было несущественно. А так все было нормально. Языкового барьера не было, все люди – доброжелательные. Минск – большой город с широкими улицами. Увидеть пробки даже в центре города – редкое явление. Мне понравилось.

Был ли я готов к невыплате зарплаты? Нет, конечно. Скажу больше. Меня это достаточно серьезно подкосило в финансовом плане. У меня были свои сбережения, и мне пришлось их потратить, пока жил в Минске. В клубе мне заплатили одну зарплату и остались должны три полных.

Тарас Щирый, «Трибуна»