Свадьба принца Гарри может принести экономике Британии около $672 млн 1 3.01.2018, 22:26

Принц Гарри и Меган Маркл

Королевская свадьба состоится 19 мая в Виндзорском замке.

Свадьба принца Уэльского Гарри и американской актрисы Меган Маркл может принести экономике Великобритании около £500 млн ($672 млн). Об этом сообщает Reuters.

В данным управления национальной статистики Британии, свадьба старшего брата Гарри Уильяма в апреле 2011 году увеличила количество посетивших страну на 350 тысяч в сравнении с аналогичным периодом в 2010 году. Сейчас эксперты ожидают похожего эффекта.

Исполнительный директор Brand Finance Дэвид Хэй считает, что сфера туризма принесет около £200 млн, еще £150 млн – вечеринки и торжества. На футболках, кепках и других сувенирах, как ожидается, удастся заработать около £50 млн.

Еще примерно £100 млн принесет бесплатная реклама Соединенного Королевства в мире.

Принц Уэльский Гарри является пятым по счету в очереди претендентов на британский королевский престол. С будущей супругой он познакомился летом 2016 года. В ноябре пара объявила о помолвке.

Королевская свадьба состоится 19 мая в Виндзорском замке, расположенном в графстве Беркшир.