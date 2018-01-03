В трех районах Беларуси наблюдаются подтопления 3.01.2018, 22:46

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МЧС опубликовало карту подтоплений в Беларуси.

Подтопления паводковыми водами зафиксированы в трех районах Беларуси. Такая информация размещена на интерактивной карте неблагоприятных явлений в приложении МЧС «Помощь рядом», сообщает БелТА.

По состоянию на 3 января, в Гомельской области в Петриковском районе зафиксировано подтопление талыми водами участка дороги, а в Житковичском — населенного пункта. В Петриковском районе произошло подтопление 150 м участка автомобильной дороги Лучицы — Хвойня талыми и паводковыми водами от р.Птичь. Проезд по дороге, однако, возможен — и легковым, и грузовым транспортом.

В Житковичском районе подтоплены пять подворий в деревне Ленин, затронута водой одна хозяйственная постройка. В Мстиславском районе Могилевской области подтоплен мост.