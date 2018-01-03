Миграционная бомба для россиян 1 Александр Горный, «Эхо Москвы»

3.01.2018, 23:00

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Мигрантов из ближнего зарубежья в Москве становится больше и они абсолютно неконтролируемы.

Уверен, что со мной согласится большинство москвичей ( и не только). Произошло тихое внедрение сотен тысяч, если не миллионов граждан из Средней Азии, бывших советских республик. Это особо заметно, когда не живёшь постоянно в Москве, а приезжаешь периодически домой и количество мигрантов каждый раз растёт на порядок. Они везде, они работают в магазинах, в общепите, на стройках, на складах и производствах, в такси и на рынках. Произошло выдавливание коренного населения и очень технично, за счёт демпинга в заработных платах и не притязательности к условиям работы, и обитания приезжих. Резиновые квартиры по утрам выплёвывают по 20-30 человек, которые спят на многоэтажных нарах. Соглашусь, что многие наши сограждане из глубинки не захотели бы так жить и работать за минимальную зарплату, но если разобраться зарплаты не такие уж маленькие, просто большая их часть остаётся в карманах дельцов завозящих живой товар и приличные суммы идут на оформление разрешений.

Когда некоторые эксперты-экономисты рассказывают, что нам без трудовых мигрантов не прожить, то лгут, однозначно лгут, прикрывая это миграционное безобразие своими странными теориями, но не объясняют, как это всё повлияет на людей, которые просто в ужасе от этих приезжих орд, которым надо создавать все условия, включая здравоохранение, культовые учреждения и места для досуга. А какая нагрузка на инфраструктуру идёт от этих миллионов товарищей?

Они объясняют ситуацию крайней необходимостью, демографической дырой и условием выживания, и роста экономики России. Повторюсь, но лгут товарищи. Рост современной экономики определяется уже давно не этим. Просто это большой бизнес, очень большой…..

Мотивация трудовых мигрантов понятна – они готовы работать за гроши, чтобы жить в Москве и отправлять небольшие суммы своим близким в Таджикистан и Узбекистан, откуда в основном многие приезжают на заработки. У меня был опыт общения с этими товарищами, когда ездил на такси, был на складах ТК Кит, да в продуктовых магазинах. Некоторые из моих собеседников говорили довольно плохо на русском языке, некоторые не хотели говорить, но вот что меня поразило, так это разговор с одним из товарищей, который довольно откровенно сказал, что их, мигрантов через несколько лет будет в два раза больше, чем сейчас, на чемоданах уже сидят миллионы тех, кто хочет приехать в Россию.

Так, по официальным данным МВД за январь-февраль 2017 года ( и далее) в сравнении с аналогичным периодом 2016 года:

1. Количество фактов постановки на учёт иностранных граждан и лиц без гражданства 2017 год - 14 590 229 чел, 2016 год — 13 267 346 чел (рост 10%).

2. Оформлено разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства 2017 г — 134 390 чел, 2016 г — 133 791 чел (рост 0,0044%). В том числе квалифицированным специалистам 2017г – 24 262 чел и 2016г. – 24 864 чел (падение 2,5%)

3. Оформлено патентов иностранным гражданам и лицам без гражданства 2017 г — 1 556 178 чел, 2016г — 1 410 090 чел (рост 10%)

4. Оформлено разрешений на временное проживание – 2017г – 269 364 чел, 2016 г – 292 275 чел (падение 8%???!!)

5. Оформлено видов на жительство – 2017 г – 168 410 чел, 2016г – 164 770 чел (рост 2,2%)

6. Направлено представлений о не разрешении на въезд в РФ – 2017 г – 185 576 чел, 2016г – 216 469 чел (падение 14%)

7. Оформлено приглашений – 2017г – 448 707 чел, 2016 г – 428 069 чел

8. Оформлено виз – 2017г – 273 777 чел, 2016 г. – 258 193 чел (рост 6%)

9. Прибыло в РФ соотечественников и членов их семей – 2017г – 109 197 чел, 2016 г – 133 493 (падение 19%)

10. Приобрели гражданство РФ 2017г – 229 593 чел, 2016г – 237 969 (падение 3%)

К огромному сожалению не смог сделать скриншот со страницы ведомства, пришлось переписывать, так как таблицы резались на экране.

Очень жаль, что нет среза по странам, возрасту и т.д., откуда едут к нам люди и кто они. Не очень понятно, что стоит за самими цифрами, которые приведены на сайте ведомства. Но даже небольшой анализ тех официальных данных, которые представлены, заставляют очень задуматься над тем, что происходит у нас в стране и когда мигранты нас просто выдавят. Что интересно, цифры не бьются….. А сколько стоит за этими цифрами, кто работает нелегально? Я не смог найти данных сколько граждан Средней Азии приехало к нам и выехало в 2017 году.

В Крыму ситуация тоже весёлая. Один крымский деятель-депутат ГД продавил закон по предоставлению российского гражданства родственникам и близким депортированных. Хорошая идея, но она делается под один конкретный народ, который рванёт именно в Крым. При этом ущемляются другие народы, проживающие в Крыму. Это будет миграционная бомба и крымчане, когда им говоришь об этом просто в шоке. В России и в частности в Крыму нет нормальной национальной политики, а есть беспредел и решалово, замешанное на большой коррупции. Вы думаете выделенные Путиным на Крым 10 млрд руб !!!! депортированным народам расходуются честно? Промолчу…..

Я считаю это государственным преступлением, что нарушаются права людей, которые родились и живут, а им вот такие миграционные подарки. Российские телевизионные пропагандисты с пеной у рта рассказывали нам про европейскую толерантность к миграции, которая привела к насилию и просто катастрофе в Европе, а тут держите родные россияне миграционные киндер-сюрпризы.

Когда наши государственные деятели орут, что надо осваивать Сибирь и Дальний Восток, то вот кто захотел приехать в Россию – велкам туда, осваивать, но не надо осваивать Москву, Питер и другие крупные города, вселяя ужас в местных жителей, которые категорически против таких вливаний свежей крови. Да ещё постоянные риски и угрозы террористических атак, которыми нас регулярно кормят. Поговорите с любым участковым и он вам скажет, как эти трудовые мигранты влияют на уровень преступности.

При этом у нас загибаются целые малые города и деревни, где люди сидят без работы. У государства нет реальной программы по поддержке внутренней трудовой миграции. Пусть глубинка вымирает, но мы будем кормить жителей соседних, бывших советских республик, с которыми мы пытаемся до сих пор заигрывать. Ну вот нафига?

Я не говорю о том, что страну надо полностью закрыть, но тот миграционный беспредел, который мы видим, который замешан на беспрецедентный коррупции надо прекращать. Срочно нужно вводить визовый режим для республик Средней Азии и Закавказья, да и с Украиной пора поставить точку. Мне в этом плане симпатична позиция Навального в его президентской программе, где он считает обязательным введением трудовых виз.

Корче россияне это катастрофа и её масштаб понимаешь в Москве. Говорят, что Дальний Восток мы уже фактически проиграли Китаю……

Наши чиновники отправляют своих детишек за рубеж подальше от всего нашего российского безобразия, понакупали там недвижимости, а нам россиянам крутись здесь как хочешь, они не причём, они тут просто денег зарабатывают…

Александр Горный, «Эхо Москвы»