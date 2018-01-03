Появился перечень мест, где можно окунуться на Крещение в Минске 1 3.01.2018, 23:09

На Крещение места для купания оборудуют на восьми спасательных станциях Минска.

В Минской городской организации ОСВОД проинформировали, что, скорее всего, в январе морозы так и не наступят. «За окном, как и сегодня, будет мокрый снег и слякоть. Если настоящие холода все-таки наступят, и на минских водоемах появится лед, то мы, естественно, сделаем проруби. В противном случае минчане смогут просто окунуться в воду в специально отведенных местах вблизи спасательных станций», — рассказал «Минск-Новости» председатель МГО ОСВОД Федор Клюкач.

На Крещение, 19 января, можно будет окунуться в воду в восьми точках:

Спасательная станция «Вяча» (водохранилище Вяча, Минский район, деревня Пильница, 23 километра от МКАД).

Спасательная станция «Дрозды» (водохранилище Дрозды, Минск, улица Веснинка, 2а).

Спасательная станция «Заславль-1» (Минское море, Минский район, деревня Заречье, 7 километров от МКАД).

Спасательная станция «Заславль-2» (Минское море, Минский район, деревня Качино, улица Вокзальная, 10, 7 километров от МКАД).

Спасательная станция «Комсомольское озеро» (Комсомольское озеро, Минск, улица Прогрессивная, 29а).

Спасательная станция «Цнянская» (водохранилище Цнянское, Минск, улица Кольцова)

Спасательная станция «Криница» (водохранилище Криница, Минский район, деревня Заречье, 6 километров от МКАД).

Спасательная станция «Птичь» (водохранилище Птичь, Минский район, деревня Волчковичи, 5 километров от МКАД).

Во всех остальных местах купания строго запрещены.

ОСВОД рекомендует прихватить с собой термос с горячим чаем, теплый халат с капюшоном, сланцы или тапочки, туристический коврик, полотенце. Также стоит помнить о том, что окунаться нужно очень осторожно, чтобы не спровоцировать спазм: следует опуститься в воду всего на несколько секунд, а затем быстро растереться полотенцем и надеть сухую одежду. Перед погружением нельзя употреблять алкоголь.