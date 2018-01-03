Пять белорусок попали в старт-лист на первую биатлонную гонку 2018 года 2 3.01.2018, 23:30

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Дарья Домрачева

Фото: Getty Images

Дарья Домрачева уйдет на дистанцию под 4-м номером.

Стал известен старт-лист на первую биатлонную гонку в 2018 году, которая пройдет 4 января на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, передает «Прессбол».

Участие в женском спринте на 7,5 км примут пять белорусок. Дарья Домрачева отправится на дистанцию 4-й, Надежда Скардино — 20-й, Ирина Кривко — 46-й, Надежда Писарева — 59-й, Динара Алимбекова — 80-й.

Первая спортсменка уйдет в 14.30 по белорусскому времени.

Всего в списке 95 биатлонисток.