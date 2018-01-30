Замглавы ФБР ушел в отставку 2 30.01.2018, 7:33

Эндрю Маккейб

Фото: wustl.edu

Эндрю Маккейб покинул ведомство за несколько недель до выхода на пенсию.

Заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб, неоднократно подвергавшийся критике со стороны президента США Дональда Трампа, покинул свой пост за несколько недель до запланированного выхода на пенсию, сообщил в понедельник анонимный источник в ФБР, передает «Голос Америки».

Маккейб, проработавший в ФБР 22 года, в том числе два года на посту заместителя директора, собирался выйти на пенсию в марте этого года, когда он сможет претендовать на полное пенсионное пособие. Однако, по словам источника в ФБР, он решил уйти досрочно и не вернется в ведомство. Дальнейших подробностей источник не предоставил.

Маккейб стал в известном смысле стал козлом отпущения для Трампа и республиканцев в связи с расследованием по российскому делу, отчасти из-за того, что его жена получила несколько сотен тысяч долларов на свою предвыборную кампанию в штате Вирджиния от комитета политического действия, который возглавляет друг экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

Маккейб некоторое время исполнял обязанности директора ФБР, когда в прошлом году Трамп внезапно уволил бывшего главу ведомства Джеймса Коми – предположительно, из-за расследования по российскому делу.

В августе новым директором ФБР стал бывший помощник генпрокурора Кристофер Рэй.

На прошлой неделе информационный сайт Axios сообщил, что генпрокурор Джефф Сешнс требовал, чтобы Рэй уволил Маккейба, однако тот пригрозил подать в отставку, если Маккейба уволят.

Трамп позже опроверг эту информацию, заявив, что Рэй «отлично справится с работой».