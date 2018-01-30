В «Кремлевском докладе» будут люди, близкие к Путину 3 30.01.2018, 8:21

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Однако администрация Белого дома может оставить список открытым.

Информация о том, что «Кремлевский доклад» Министерства финансов США будет включать тысячи и даже десятки тысяч людей, не соответствует действительности, уверен бывший координатор санкционной политики Госдепартамента, а ныне эксперт Атлантического совета Дэниел Фрид, сообщает «Голос Америки».

Речь не идет о том, чтобы взять список самых богатых россиян по версии журнала «Форбс» и создать на его основе «Кремлевский доклад», добавляет он.

«Закон четко указывает, кто эти люди: это россияне, которые близки к Путину и к кремлевской системе. Это люди, которые управляют денежными каналами Путина, держат для него деньги. Люди, которые являются инструментом его политической воли».

Эксперты и журналисты по обе стороны Атлантического океана стараются предугадать, кто именно может оказаться фигурантом доклада Минфина.

Дэниел Фрид подтвердил информацию, что некоторые россияне обращались к лоббистам в Вашингтоне по вопросу «Кремлевского доклада».

«Со мной выходили на связь ряд юридических фирм, представляющих интересы российских клиентов. В некоторых случаях они называли имена, в большинстве случаев – нет. Я не буду называть имена, поскольку юристы обращались ко мне на конфиденциальных условиях, и я не хочу подорвать их доверие», - рассказал Дэниел Фрид.

Ни в Министерстве финансов, ни в Государственном департаменте, ни в офисе директора Национальной разведки, куда «Голос Америки» обратилось за комментариями, пока ничего не ответили.

Четыре американских сенатора-республиканца – Грэм, Рубио, Гарднер и Уикер – направили открытое письмо госсекретарю Рексу Тиллерсону и призвали его обратить внимание на генпрокурора России Юрия Чайку и его сына Артема, Камо Авагумяна – бизнес-партнера сына, бывшую жену заместителя генпрокурора Геннадия Лопатина Ольгу, а также предпринимателя Алишера Усманова. Эти люди, как отмечают сенаторы, связаны со «значительными актами коррупции».

Дэниел Фрид отмечает – попадание в список Минфина США не означает, что против человека или компании будут немедленно введены санкции, но при необходимости это будет проще сделать.

«Я надеюсь, что администрация Белого дома оставит список открытым. Я не вижу смысла в его ежегодном пересмотре. Если цель списка – снизить участие его фигурантов в агрессивных схемах Путина, тогда необходимо держать его открытым, на тот случай, если в будущем будет больше информации или чтобы была возможность исключать из списка людей», - отметил Дэниел Фрид.

Дэниел Фрид обращает внимание, что санкции, которые могут последовать после публикации «Кремлевского доклада», являются ответом США на вмешательство России в выборы в 2016 году. Бывший высокопоставленный чиновник Госдепа уверен, что взаимоотношения между Вашингтоном и Москвой улучшатся в будущем. Главная задача сейчас – дать отпор агрессивным действиям Кремля.