Блокировка «Хартии-97» ставит под еще большую угрозу безопасность Беларуси 6 30.01.2018, 8:30

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Фото: euroradio.fm

Оргкомитет празднования 100-летия БНР выступил с заявлением.

Национальный оргкомитет по празднованию 100-летия провозглашения БНР требует прекратить блокирование «Хартии'97» и репрессии против независимых журналистов.

Соответствующее заявление было принято на заседании, которое прошло 29 января. В заявлении говорится:

- 24 января был заблокирован доступ к одному из самых популярных независимых информационных ресурсов страны - «Хартии'97».

Это не первая попытка властей помешать свободному распространению информации. В течение последних 20 лет в Беларуси закрывались независимые СМИ, блокировался доступ к сайтам, журналистов бросали в тюрьмы, лишали аккредитации, штрафовали, убивали, вынуждали покинуть территорию страны из-за угрозы репрессий.

Блокировкой «Хартии'97» нанесен очередной удар по свободе слова в Беларуси. Уверены, что это связано с профессиональной работой журналистов сайта, объективным освещением событий в стране и регионе и попыткой помешать надлежащему празднованию столетия провозглашения независимости Белорусского Народной Республики.

Решение властей ставит под еще большую угрозу безопасность страны. Блокировка «Хартии'97» объективно усиливает влияние проимперских ресурсов, которые выступают против независимости Беларуси.

Одновременно не прекращаются судебные процессы над журналистами-фрилансерами, в частности, над теми, кто готовит информационные и просветительские материалы для телеканала «Белсат».

Национальный оргкомитет по празднованию столетия БНР:

- обращается к компетентным властям с призывом прекратить любые попытки ограничения свободы слова, от кого бы они ни исходили;

- призывает власти не создавать атмосферу конфронтации накануне одной из самых значимых дат в новейшей истории Беларуси;

- приглашает граждан Беларуси и широкому участию в мероприятиях, посвященных столетию современной белорусской государственности.

Жыве Беларусь!