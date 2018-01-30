Под новый декрет о «тунеядцах» попадет каждая вторая семья? 14 30.01.2018, 8:33

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Фото: «Радыё Свабода»

Безработные в Беларуси станут фактически гражданами второй категории.

Так называемые «тунеядцы», как знаем – налог платить не будут, ну а тем кто заплатил – его даже вернут. Зато сейчас безработные станут фактически гражданами второй категории! Они будут полностью оплачивать бесплатные или льготные государственные услуги. Кто может стать белорусом второй категории, и почему декрет № 1 выглядит намного хуже своего предшественника? Этот вопрос обсуждается в передаче телеканала «Белсат».

С самого начала цель декрета – то ли третьего, то ли пришедшего ему на смену первого, была очевидна – «заставить работать тех, кто должен и кто может».

Правда Конституция Беларуси черным по белому запрещает принудительный труд и гарантирует только право на работу. Тем не менее, посыл главы страны казался довольно прозрачным до вчерашнего интервью министра труда и социальной защиты Ирины Костевич.

«Заставлять никого не будем – это прежде всего выбор самого человека. Сделать выбор белорусам поможет стимуляция рублем», – заявила министр.

«Те, кто в трудоспособном возрасте и работоспособный и не хочет работать на рынке труда – не считает нужным – тогда, конечно – полная компенсация тех услуг, компенсируемых государством: это и транспорт, образование и здравоохранение, услуги ЖКХ – какие это будут услуги – будет определено до 1-го апреля», – добавила Ирина Костевич.

Сам декрет на сегодняшний день выглядит чрезвычайно смутно

Кого будут стимулировать таким образом? Каждого безработного?

Непрозрачный документ открывает очень широкие возможности для интерпретации – кого сейчас считать тунеядцем?

«Каждая вторая семья может попасть в течение ближайших двух лет в связи с безработицей и в целом декрет рассчитан на тех, кто не работает. Это могут быть и домохозяйки, и инвалиды, больные люди, те же молодые специалисты, которые не могут найти работу», – предупреждает Олег Волчек из «Правовой помощи населению».

Кто будет трясти с людей деньги?

Следить за категоризацией населения должны специальные комиссии из местных исполкомов. Они смогут определить – кто из белорусов достоин получать бесплатные и льготные услуги, а кто – нет.

«Она будет решать, намеренно ли человек не работает, или у него такие обстоятельства? Ну и надо понять, что если у кого-то будет какой-то знакомый, или кто-то что-то преподнесет члену комиссии, то решение может быть в его пользу. Так всегда бывает, когда нет такого прозрачного определения, а что-то отдано на откуп каким-то комиссиям», – говорит экономист Лев Марголин.

Чиновники из местных исполкомов также получат доступ к специальной базе, в которой без согласия граждан будут собираться данные об экономической занятости – декрет даже не берется объяснять, как понимает этот термин. А комиссии получат право без решения суда высылать безработного в лечебно-трудовые профилактории. Но, как говорят – с большой властью идет и большая ответственность.

Специалисты уверены, что разделение белорусов на категории – не столько простимулирует трудовую занятость, сколько заново разожжет социальные протесты, из-за которых, возможно, через год придется искать очередной номер для этого декрета.