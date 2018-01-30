Налоговики заинтересовались «живущими не по средствам» белорусами 17 30.01.2018, 8:50

3,449

В поле зрения налоговой попали 17 тысяч человек.

Декрет № 1 «О содействии занятости населения» направлен на формирование условий, при которых гражданин будет сам заинтересован в легальном трудоустройстве или легальной самозанятости. Такое мнение высказал начальник главного управления налогообложения физлиц Министерства по налогам и сборам Михаил Рассолько, пишет «Витебский курьер».

По его словам, налоговые органы активизируют работу в отношении граждан, живущих «не по средствам»:

«Декрет предусматривает создание базы данных граждан, не занятых в экономике. Если мы увидим, что человек нигде не работает, и при этом приобретает дорогостоящее имущество, будем проверять и анализировать его доходы и расходы. Например, в прошлом году в поле зрения налоговиков попало более 17 тысяч граждан, у которых расходы превышали доходы. В отношении них проведены контрольные мероприятия».

За последние два месяца количество самозанятых в стране увеличилось почти на две тысячи человек. Этому способствовал ранее принятый пакет документов по либерализации ведения бизнеса. Однако немало и тех, кто в принципе нигде не работает и работу искать не собирается. Есть и такие, кто не заинтересован в официальном трудоустройстве. Вот им придется крепко призадуматься и пересмотреть свои позиции. Иначе по Декрету о содействии занятости с 1 января 2019 года придется оплачивать субсидируемые государством услуги по их полной стоимости. Перечень таких услуг Правительство определит до 1 апреля.

Одна из задач Министерства по налогам и сборам – выявление и налогообложение доходов физлиц, сокрытых от налогообложения. Михаил Рассолько уточнил:

«После принятия новой редакции закона о декларировании доходов и имущества налоговые органы вправе истребовать декларацию не только за календарный год, но и за определенные месяцы в течение года. При уклонении от предоставления такой декларации проверка будет проводиться на основании данных, имеющихся в налоговых органах».

Напомним, Лукашенко 25 января подписал декрет № 1.