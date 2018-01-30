Игры Ким Чен Ына 1 30.01.2018, 8:56

1,068

Ким Чен Ын

В чем состоит политический расчет северокорейского диктатора?

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (перевод – dw.com) опубликовала комментарий своего обозревателя Петера Штурма (Peter Sturm) об участии спортсменов из КНДР в Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане:

"Необязательно быть циником, чтобы считать "олимпийский дух" изобретением предприимчивых спортивных функционеров. И совсем не новость, что спортом, который предположительно остается вне политики, без зазрения совести злоупотребляют, используя его в политических целях. Новую главу этой бесконечной истории теперь пишет северокорейский лидер Ким Чен Ын. В борьбе за политическое, а возможно и физическое выживание он с начала года прибегает к более осторожным средствам, нежели атомные бомбы и ракеты дальнего радиуса действия.

Ким Чен Ын обозначил приоритеты

Через несколько дней Южная Корея во второй раз будет принимать Олимпийские игры. События такого рода обычно служат поднятию престижа на международной арене. В своем новогоднем обращении Ким Чен Ыну удалось вставить несколько фраз об Играх. Теперь весь мир пристально следит за северокорейской делегацией, которая отправляется на юг. Однако сборной КНДР вряд ли удастся добиться спортивных успехов. Возможно даже, что из-за участия северокорейской женской команды по хоккею в объединенной сборной Южная Корея лишится шанса на золотую медаль. Команды, собранные согласно политическим директивам, не имеют в спорте большого веса. У Германии в этом смысле был негативный опыт с ее "великогерманской" командой, отправившейся на чемпионат мира по футболу 1938 года, который состоялся после аншлюса Австрии.

Если уж Южная Корея не обрадовалась решению Международного олимпийского комитета о создании единой с КНДР сборной по хоккею, то последнее предложение Северной Кореи будет встречено с еще меньшим энтузиазмом. В четверг Пхеньян заявил, что все корейцы должны позаботиться об объединении страны без вмешательства извне. Не стоит, конечно, воспринимать эти слова буквально. Ким Чен Ыну хорошо известно, что в битве двух экономических систем его режиму не удастся одержать победу над процветающими южными соседями. И даже самое дружественное правительство Южной Кореи не будет настолько наивным, чтобы без каких-либо гарантий экономически поддерживать северокорейского диктатора.

Расчет в игре на выживание

Вот почему цель предложения Ким Чен Ына состоит в том, чтобы подчеркнуть то, что на самом деле объединяет корейцев: чувство, что более крупные члены международного сообщества помыкают ими как маленькой нацией. Если Северной Корее с помощью своего пропагандистского шоу удастся поднять в Южной Корее националистические настроения, это будет означать, что во власти Ким Чен Ына оказались не только Олимпийские игры. Это будет означать еще и то, что он изолировал Южную Корею от ее важнейших союзников. А это, в свою очередь, отлично вписывается в стратегию выживания игрока в Пхёнчхане".