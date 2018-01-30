Вацлав Орешко: Нужны интересные акции и перфомансы в поддержку «Хартии’97» 30.01.2018, 8:59

Вацлав Орешко

Фото: charter97.org

Блокировка независимого сайта затрагивает все белорусское общество.

Об этом сайту Сharter97.org рассказал культуролог и член оргкомитета по созданию партии «Беларускi Рух» Вацлав Орешко:

- Не для кого не секрет, что блокировка «Хартии’97», преследование журналистов телеканала «Белсат», связано с подготовкой к празднованию столетия образования Белорусской Народной Республики. Я думаю, что это только первый шаг режима, который готовится к весне.

Что касается солидарности, должны последовать заявления от журналистских организаций и общественных движений. В свое время журналисты проводили очень интересные акции и перфомансы. Сейчас об этом немного позабыли. Но я считаю, что к этой практике нужно возвращаться и акции должны иметь место. Это могут быть и пикеты, и индивидуальные акции протеста. Блокировка сайта Сharter97.org затрагивает все белорусское общество.

Журналистам «Хартии’97» желаю cтойкости, успеха и быть всегда на связи со своими читателями.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию