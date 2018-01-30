Наталья Радина в газете «Rzeczpospolita»: Режим Лукашенко боится свободного слова 1 30.01.2018, 9:16

Наталья Радина

«Хартия-97» сегодня гораздо популярнее всех государственных сайтов вместе взятых.

Об этом в интервью ведущему польскому изданию Rzeczpospolita заявила главный редактор самого популярного в Беларуси независимого новостного портала Charter97.org, который белорусские власти заблокировали 24 января.

- Власти утверждают, что ваш портал публикует «экстремистские материалы». Выходит, что вы опасные «экстремисты»?

- Это ложь. Режим испугался нашей популярности, каждый день наш сайт посещает около 250 тысяч белорусов. Ежемесячно нас читает около 2,5 миллионов человек.

Мы гораздо популярнее всех государственных сайтов вместе взятых. Власти в Минске очень обеспокоены тем, что они терпят неудачу в интернет-пространстве.

- Между тем, председатель Белорусского государственного телевидения Геннадий Давыдько заявил, что вы «иностранцы, которые вредят Беларуси». Вероятно, он имел в виду то, что вы работаете в Варшаве и получаете деньги из заграничных фондов.

- Мы никогда не скрывали того факта, что нас поддерживает Министерство иностранных дел Польши. Редакция нашего портала с радостью работала бы в Беларуси, но нас оттуда выгнали. Наш офис в Минске был разгромлен в 2010 году, были возбуждены четыре уголовных дела. Меня постоянно вызывали на допросы. Было сделано все, чтобы помешать нам работать дальше.

В сентябре 2010 под Минском был убит основатель нашего сайта Олег Бебенин. Но белорусские следователи заявили, что он покончил жизнь самоубийством. Его нашли повешенным. Были признаки побоев на теле, но власти отказались провести независимое расследование и незамедлительно отклонили версию убийства. Я знала Олега много лет, он не был способен на самоубийство.

В декабре 2010 года состоялись президентские выборы. Тогда вас, как и многих оппозиционеров, обвинили в «организации массовых беспорядков». Вы готовили «белорусский Майдан»?

- Я не организовывала никаких протестов. В первую очередь, я журналист и 19 декабря вела онлайн-трансляцию на нашем сайте. Но начался жестокий разгон мирной акции, сотрудники специального подразделения МВД ударили меня и почти затоптали. Один молодой человек вытащил меня за капюшон куртки из-под их ног и таким образом спас мою жизнь. Не знаю, кто это был, но никогда его не забуду.

Несмотря на сотрясение мозга я пошла в редакцию, чтобы написать о произошедшем как можно скорее. В то время мы работали в арендованной квартире, потому что предыдущая редакция была разгромлена. Ночью вооруженные сотрудники выбили дверь, забрали наши документы и я оказалась в КГБ. Это был худший из всех моих арестов в Беларуси.

Меня посадили в переполненную камеру, спать пришлось на полу. Я заболела бронхитом. Было запрещено ходить в туалет, что вызывало невыносимые боли. В душ пускали редко и туда нас сопровождали мужчины. Но психологическое давление было худшим, была полня изоляция, никаких писем и газет, я не знала, что происходит с моей семьей. Во время допросов меня обманывали, говорили, что моя мать умирает.

- Как вам удалось сбежать оттуда?

- Под давлением Запада меня освободили до суда под подписку о невыезде и отправили из Минска в Кобрин, откуда я родом. Мне запретили покидать пределы города. Благодаря западным коллегам без паспорта мне удалось бежать в Россию. Там я обратился в делегацию ООН и была признана политическим заключенным. Посольство Нидерландов выдало мне временные документы, поскольку мои были в белорусском КГБ.

Но на основании этих документов я не могла покинуть Россию. На помощь пришла известная правозащитница Светлана Ганнушкина. Она была на встрече с тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым и рассказала там о моем деле. Благодаря этому меня выпустили из России. Сначала я уехала в Нидерланды, затем в Вильнюс, а в 2012 году, по приглашению МИД Польши редакция переехала в Варшаву.

- Получается, что обратный путь в Беларусь закрыт?

- Заведенное против меня уголовное дело было приостановлено, но оно по-прежнему действует. Если я вернусь, мне грозит до 15 лет тюрьмы.

Официальный Минск заявляет, что в Беларуси есть свобода слова. Легально работают независимые газеты, такие как «Наша Ніва» и «Народная воля». Но на самом деле в Беларуси нет реально свободных СМИ. Есть много запрещенных тем, которые не разрешается затрагивать.

Я не обвиняю своих коллег, но факт самоцензуры на лицо. Им приходится это делать в тяжелых условиях. Белорусских журналистов шантажируют и могут арестовать в любой момент.

- Но некоторые оппозиционеры говорят, что ситуация меняется. Туристы с Запада уже могут посетить Беларусь без виз, и два представителя оппозиции впервые были избраны в «парламент».

- Белорусские правозащитники отмечают, что ситуация ухудшается. Права человека постоянно нарушаются, а активистов оппозиции все чаще арестовывают.

Правда в том, что в гражданском обществе есть люди, которые так долго живут при диктатуре, что начали ее принимать. Это стокгольмский синдром.

- Не так давно Минск посетили многие европейские политики, в том числе польские. Смирился ли Запад с белорусским режимом?

- Когда Россия начала военную агрессию против Украины, Беларусь стала местом переговоров между Москвой и Киевом. Европа решила закрыть глаза на определенные вещи, чтобы сохранить переговоры. Мы рады, что Польша, улучшая отношения с Лукашенко, не прекратила поддерживать независимые СМИ. Из всех стран ЕС только Польша и Литва реально поддерживают белорусское демократическое сообщество.

- Министерство информации Беларуси заявляет, что портал Charter97.org может быть разблокирован, если он будет «соответствовать действующему законодательству». Возможен ли компромисс с властями?

- Мы готовы говорить и что-то менять, но только при условии того, что претензии к нам будут юридически обоснованы. Между тем, Минск хочет безоговорочной капитуляции. Этого не будет.