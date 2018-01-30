Ученые: Популярные фильмы влияют на политические взгляды 30.01.2018, 9:27

Киноискусство способно победить авторитарные режимы.

Психологи из университетов Джорджии и Северной Каролины (США) обнаружили, что после просмотра фильма «300 спартанцев» зрители охотнее поддерживают авторитарные идеи. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале American Policy Research (перевод – realist.online).

«Когда мы обсуждали «300 спартанцев», то обратили внимание на четкую линию авторитаризма. Мы вспомнили о других фильмах, демонстрирующих противоположные идеи, например, «V — значит вендетта». Нас заинтересовало, как они могут повлиять на аудиторию», — говорит Бенджамин Тейлор, соавтор исследования.

Психологи попросили 291 студента посмотреть «300 спартанцев» либо «V — значит вендетта». Контрольной группе досталась нейтральная комедия «Мачо и ботан». Сразу после финальных титров участников опросили, какие качества они считают наиболее важными для детей: независимость или уважение к старшим, послушание или уверенность в себе, любопытство или хорошие манеры. Также студентов попросили рассказать об отношении к протестам, иммиграции и военной службе в США.

В результате люди, посмотревшие «300 спартанцев», с большей вероятностью одобряли авторитарные идеи — в отличие от тех, кому досталась антиутопия «V — значит вендетта».

«Исследование показывает, что фильмы способны влиять на мнения по ключевым вопросам, воздействуя на скрытые диспозиции личности, — говорят психологи. — Главное, что мы можем сделать — критически осмысливать медиа-информацию. Особенно это касается развлекательных фильмов и ТВ-шоу, которые мы воспринимает пассивно, отключая естественную психологическую защиту».

Работа психологов имеет несколько ограничений: они не тестировали «эффект распада», потому не знают, как долго идеи фильмов продолжают влиять на мнения зрителей. Этот вопрос, а также то, какие еще латентные настроения могут быть «активированы» кинематографом, ученые собираются рассмотреть в будущих исследованиях.