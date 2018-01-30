БАЖ обратилась в Конституционный суд в деле защиты прав журналистов 30.01.2018, 9:52

Белорусская ассоциация журналистов требует внести изменения в законы о СМИ.

ОО «Белорусская ассоциация журналистов» и РПОО «Белорусский Хельсинкский комитет» направили совместное обращение в Конституционный суд Беларуси с просьбой высказаться относительно правовой неопределенности, в результате которой журналистов привлекают к ответственности по статье 22.9 Кодекса об административных правонарушениях, сообщает сайт baj.by.

В обращении подробно описываются ситуации, когда белорусские суды налагают штрафы по статье 22.9 КоАП ( «Нарушение законодательства о СМИ») на физических лиц за сотрудничество с иностранными СМИ без аккредитации.

В обращении отмечается, что статья 22.9 КоАП, а тем более часть 2 данной статьи, предусматривающие ответственность за незаконное изготовление и распространение продукции СМИ. Согласно действующему закону «О СМИ», изготовление продукции СМИ является исключительно прерогативой юридического лица (п. 20 ст. 1).

В связи с этим ОО «БАЖ» просит Конституционный суд принять решение, в котором сформулировать конкретным государственным органам Беларуси предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство в сфере СМИ.

- Мы все время обращаем внимание на то, что деятельность милиции и судов в преследовании журналистов по ст. 22.9 КоАП не соответствует закону «О СМИ».

Поэтому мы просим Конституционный суд обратить внимание государственных органов на противоречия в законодательстве и предложить компетентным органам упразднить противоречия и тем самым прекратить преследование журналистов, - говорит юрист ОО «БАЖ» Олег Агеев.