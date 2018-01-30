Белый дом: Раз и навсегда изгнать российскую лихорадку из системы 2 30.01.2018, 9:59

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Президент США делает все возможное для расследования вмешательства РФ в американскую политику.

В ходе состоявшегося в понедельник брифинга, отвечая на вопрос, касающийся сообщений о давлении на официальных лиц, в частности, на Минюст, со стороны Белого дома, в контексте «российского расследования», Сара Хакаби Сандерс заявила: «Белый дом в полном объеме сотрудничает и будет сотрудничать (с расследованием)», сообщает «Голос Америки».

«Белый дом, – продолжала пресс-секретарь, – предоставил спецпрокурору (Роберту Мюллеру) свыше двадцати свидетелей и десятки тысяч страниц. Мы сделали все, что могли, чтобы обеспечить полную прозрачность, и намерены поступать так же в течение всего процесса. Единственное, ради чего президент прибегает к давлению, – это (стремление) добиться того, чтобы … эта (проблема) была решена и чтобы вы, ребята, и все остальные могли сосредоточиться на том, что действительно заботит американцев, т.е. добиться того, чтобы все раз и навсегда изгнали российскую лихорадку из… системы».

Вновь заявив, что «никакого сговора не было», пресс-секретарь Белого дома призвала сосредоточиться на таких проблемах, как «наша национальная безопасность, экономика и разрешение иммиграционного кризиса».

В ходе брифинга Сандерс заявила, что Белый дом не имеет никакого отношения к уходу замдиректора ФБР Эндрю Маккейба со своего поста.

Администрация непричастна к решению Маккейба покинуть пост за несколько недель до запланированного выхода на пенсию, сказала пресс-секретарь Белого дома. «Президент не участвовал в процессе принятия этого решения», – добавила она.

Беседуя с журналистами, Сандерс подчеркнула, что по поводу отставки Маккейба Белый дом располагает лишь той же информацией, что и они, и рекомендовала обратиться за комментариями в ФБР, добавив, что ведомство скорее всего выступит с заявлением позднее же в понедельник.

«Мы рекомендовали бы вам обратиться к Кристоферу Рэю, который занимает пост директора ФБР, и, как я уже говорила на прошлой неделе, пользуется полным доверием президента. Президент поручил ему принятие всех решений в ФБР», – сказала Сандерс.

Однако, по словам Сандерс, президент по-прежнему критически относится к Маккейбу, который сыграл центральную роль в расследовании об электронной переписке Хиллари Клинтон и продолжающемся расследовании российского вмешательства в выборы.

Жена Маккейба, баллотируясь в сенат штата Вирджиния в 2015 году, получала средства на свою предвыборную кампанию от демократа Терри Маколиффа, который тогда занимал пост губернатора штата. Республиканец Трамп неоднократно выражал возмущение по этому поводу в своем «Твиттере».

Сандерс добавила, что у Белого дома есть «некоторая озабоченность» по поводу работы Маккейба в ФБР.