Александра Саснович — в числе номинантов ВТА на звание «Прорыв месяца» 1 30.01.2018, 10:15

Александра Саснович

Фото: Chris Hyde/Getty Images

В начале года белорусская теннисистка достигла финала турнира в Брисбене.

Женская теннисная ассоциация (ВTA) объявила спортсменок, номинированных на звание "Прорыв месяца" по итогам января 2018 года. В их число вошла и белоруска Александра Саснович, пишет "Прессбол".

В начале года Саснович, пройдя квалификацию, достигла финала турнира в Брисбене, но в решающем матче уступила украинке Элине Свитолиной. Также следует отметить достижение пока лучшего результата белоруски на турнирах серии "Большого шлема" — теннисистка пробилась в третий круг соревнований, где проиграла Каролин Гарсии.