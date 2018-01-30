В Бресткой области решили установить видеокамеру на каждый дом 16 30.01.2018, 10:43

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Дорогостоящее оборудование купят за деньги налогоплательщиков.

Установку камер видеонаблюдения в новостройках Брестчины местные власти решили сделать обязательной, пишет «Медиа-Полесье».

Начальник УВД облисполкома Александр Астрейко на итоговой коллегии ведомства предложил устанавливать камеры видеонаблюдения на новостройках области.

- Установка средств видеонаблюдения является мощной профилактической мерой. Количество преступлений, раскрытых с их использованием, по сравнению с 2016 годом увеличилось на треть - с 215 до 286, - привел областную статистику глава УВД области.

Опыт установки камер видеонаблюдения в новостройках есть в Барановичах, там по решению горисполкома все строящиеся многоквартирные жилые дома и придомовые территории в обязательном порядке оборудуются системой видеонаблюдения.

Такую инициативу поддержал и губернатор области Анатолий Лис. При этом он отметил, что этот вопрос требует проработки на законодательном уровне.

За чей счет планируется устанавливать системы видеонаблюдения – не уточняется. Вероятнее всего, это будут деньги будущих жильцов.

В Лунинце – пока без камер

В УП «ЛунинецрайУКС» Медиа-Полесью пояснили, что в строящихся многоквартирных домах пока устанавливать системы видеонаблюдения не планируется.

Однако в Лунинецком РОВД отметили, что подготовили ходатайство в адрес райисполкома о рассмотрении вопроса установки систем видеонаблюдения на строящихся многоквартирных жилых домах.

Что касается других городских многоэтажек, которые постарше, начальник штаба Лунинецкого РОВД Александр Веренич отметил, что, к сожалению, мест, оборудованных камерами видеонаблюдения, мало. Камеры установлены и функционируют на единичных домах.

- Работа по установке систем видеонаблюдения райотделом внутренних дел проводится, мы встречаемся с председателями кооперативов, ЖЭСов, убеждаем, но все ссылаются на нехватку денег или другие причины, например, что не могут договориться с жильцами по оплате и обслуживанию, - подчеркнул Александр Веренич. - На сегодняшний день проводятся уже технические мероприятия (это не вопросы изучения и исследования) по формированию национальной системы мониторинга общественной безопасности. Поэтому не исключено, что государство перейдет от рекомендаций к требованиям, и некоторые объекты будут подключены к национальной системе безопасности. Пока же установленное видеооборудование поможет обезопасить имущество проживающих.

Цена вопроса

«Медиа-Полесье» поинтересовалось, сколько будет стоить установить в жилом многоквартирном доме систему видеонаблюдения.

Как сообщил Медиа-Полесью начальник ООПП Лунинецкого РОВД Николай Лихтар, для установки системы видеонаблюдения в частном многоквартирном доме предварительно никаких дополнительных согласований проводить не требуется. Достаточно лишь желания жильцов.

Мы обратились к представителям нескольких фирм, которые занимаются продажей и установкой систем видеонаблюдения и поинтересовались ценами, а также спросили, на что следует обратить внимание при выборе системы видеонаблюдения.

Специалисты рассказали, что желающим установить камеры в первую очередь нужно определиться, какие камеры они хотят установить: более старые – аналоговые, или поновее – IP. Разница между ними – в качестве «картинки» и, соответственно, в цене. Камеры поновее стоят дороже. Но можно следить за обстановкой онлайн при помощи выхода в интернет. Сколько камер необходимо устанавливать, зависит от дома. Обычно жильцам советуют размещать на каждый подъезд минимум две камеры. Одна – с обзором, к примеру, автопарковки, другая – пониже, чтобы была возможность просматривать лица входящих в подъезд. Также понадобится регистратор, жесткий диск, на котором бы хранились записи некоторое время, а также провода, сквич.

Если камеры захотят установить члены кооператива, где есть отдельное помещение, в котором можно было бы разместить регистратор, с установкой будет проще. Если такого отдельного помещения нет, можно решить вопрос, договорившись с жильцами дома, к примеру, если кто-то из проживающих согласится разместить у себя дома регистратор. Занимает он не больше места, чем один том «Войны и мира». Нюанс – электричество, которое уйдет на функционирование видеокамер. Его тоже нужно откуда-то взять, то есть нужно, чтобы кто-то из соседей согласится на дополнительные электрические расходы. Всего 4-6 камер «потянут» около 40 кВт в месяц.

Цена вопроса зависит от нескольких пунктов. Среди них – количество и качество камер, а также характеристики другого оборудования, особенности многоэтажки, стоимость монтажных работ.

В одной из компаний рассказали, что приобрести комплект системы видеонаблюдения, состоящий из 4-х IP-камер, в зависимости от вариаций можно от 1.500 до 2.500 белорусских рублей. Плюс – затраты на установку.

В другой компании система видеонаблюдения из 6-ти IP-камер (4 наружных и две - внутренних) вместе с их монтажом обошлась бы порядка 3.000 рублей.

Если эти суммы разделить на всех проживающих в доме, а это, как правило, больше 60 человек, плата выходит не такая уж и заоблачная, к тому же одни компании в век конкуренции готовы предложить рассрочку, другие и вовсе не продают камеры, а сдают их жильцам в аренду, избавив от больших единовременных затрат.

Многие безошибочно полагают, что камеры видеонаблюдения очень хорошо дисциплинируют – подъезды, придомовая территория содержится в чистоте. Кто же захочет по сути на виду у всех мусорить и плевать семечки в лифте? Правда, зачастую такие жильцы находят другой аргумент – неподъемная стоимость установки камер и вмешательство в «личную» жизнь (весь дом сможет видеть, кого сосед вчера приводил домой).