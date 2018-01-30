МИД Беларуси заявил Польше, что в его архивах нет белорусской части Катынского списка 30.01.2018, 10:40

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Делегация Института национальной памяти Польши вчера была встреча в МИД Беларуси.

Председатель Института национальной памяти Польши Ярослав Шарек сказал «Радыё Свабода», что в МИД Беларуси обсудили проблемы поисков белорусской части Катынского списка.

Делегация Института национальной памяти Польши 29 января была встреча в МИД Беларуси. Как рассказал ее председатель Ярослав Шарек:

«Сегодня мы получили информацию, которая подтверждает прежние выводы, что Белорусского катынского списка в белорусских архивах нет. Об этом нам сказали в МИД Беларуси, хотя это и не было основной темой переговоров в рамках нашего визита».

Всего по решению Политбюро ЦК ВКП (б) от 5 марта 1940 года было расстреляно 21657 пленных и арестованных польских военнослужащих и обычных граждан, преимущественно в Катыни, что под Смоленском, Осташкове (Калининская область) и Старобельске (Харьковская область). 7305 из них были расстреляны в тюрьмах и лагерях Западной Украины и Западной Беларуси.

Белорусский катынского список (в нем, как считают исследователи, имена 3870 жертв) до сих пор не найден.

Делегация Института национальной памяти Польши вчера посетила Куропаты, где почтила белорусских и польских жертв коммунизма, провела встречи с историками из Национальной академии наук Беларуси и БГУ, выступила перед общественностью Минске с лекцией к 100-летию возрождения независимости Польши.

30 января делегация отправится в Бобруйск, где проведет переговоры с властями об установке памятника солдатам Польского корпуса Довбор-Мусницкого. В 1918 году этот корпус выступил против советской власти.