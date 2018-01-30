Санкции США обошлись российской «оборонке» в миллиарды долларов 6 30.01.2018, 10:52

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Госдеп предостерег иностранные военные кампании от сотрудничества с РФ.

Закон о санкциях против России уже помешал реализации международных договоров РФ в сфере разведки и обороны на несколько миллиардов долларов.

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт, передает Reuters.

«Со времени принятия (...) законодательства, по нашим оценкам, иностранные правительства отказались от планов или объявленных закупок в размере нескольких миллиардов долларов для проведения оборонных закупок в России», - заявила представитель внешнеполитического ведомства США.

Нойерт предостерегла иностранные компании, что в случае введения новых санкций, они затронут компании вне России за бизнес с российским оборонным сектором и разведкой.

По ее словам, Конгресс получил уже так называемый «кремлевский доклад» о лицах и компаниях, связанных с Кремлем.

Как уже сообщалось, в Конгрессе США будет обнародован список влиятельных предпринимателей, должностных лиц и политиков, которые так или иначе связаны с российскими властями.

Как полагают СМИ, эта информация будет основой для очередного ужесточения как персональных и ведомственных, так и секторальных санкций против РФ.