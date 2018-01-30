«Таких, как мы, в стране уже сотни» 13 30.01.2018, 11:04

4,131

Как в промзоне белорусского райцентра майнят криптовалюту.

Центр города уже проехали. Журналистов nn.by везут на заводскую окраину через частный сектор. Теплотрасса, бесконечный бетонный забор ПО-2 «с ромбиками», какой-то железнодорожный переезд и объявления о покупке волос. Типичный индустриальный пейзаж любого белорусского города. Журналисты едут на ферму.

На условиях анонимности им разрешили понаблюдать за работой небольшой криптовалютной майнинговой установки — «фермы». Съемку разрешили, но без опознавательных деталей. ВГ (вместо имен — криптонимы) останавливает машину, журналисты выходят на территорию промзоны и за ними закрываются ворота. Здание просят не снимать. Это небольшой серый бетонный ангар. В таких обычно открывают СТО или склад.

Еще один «майнер», назовем его АБ, уже в ангаре рассказывает почему журналисты здесь. В 2016 году они собрались в «коллектив из 4-5 человек» и каждый вложил собственные средства в «майнинг» (от англ. mining — добыча полезных ископаемых). Ферма, на которой они находятся, — лишь часть их мощностей. Размер «инвестиций» — а проще говоря, затраты на приобретение массы компьютерного железа — этих «ИТ-партизан» можно сравнить с ценами на двух- или трехкомнатные квартиры в районе ПВТ. Точные цифры — коммерческая тайна. Это серьезный уровень для провинциального белорусского города, где главным инвестпроектом для многих является приобретение подержанного авто.

Помещение фермы размещается в конце ангара и огорожено стенами из гипсокартона. Его площадь — около двух квадратных метров. В остальном пространстве, как журналисты поняли, трудятся «работяги»: сварщики, механики, токари.

Получается очень контрастное соседство двух генераций рабочего класса: глобального электронного и локального механистического. Вообще говоря, майнеры — те же «работяги», только для определенной криптовалюты и, как ни странно, гарант ее существования.

АБ отверткой выворачивает винт, выполняющий функцию замка, и открывает самодельную дверь. За ними шумит и мигает оборудование, хайп от которого в интернете не утихает уже несколько лет.

Просто для себя журналисты проговаривают это еще раз: криптоферма в белорусском провинциальном городе замыкается на винтик.

ИТ-технологии в этой стране на самом деле глубоко проникли в жизнь.

Для работы фермы требуется много электроэнергии и доступ в интернет. В этом одна из сложностей этого бизнеса, говорит АБ. Каждый коллектив ищет «свою схему». Кто-то электричество ворует, подключаясь к электросетям, кто-то берет в аренду цех предприятия с высоким расходом неучтенной энергии, кто-то майнит у мамы на балконе…

За дверью гипсокартонного каркаса, рассказывает АБ, стоят пять «ригов» (англ. rig — устройство, снаряжение). Риг и есть ферма, в виде каркаса из дерева или металла, на котором укреплены видеокарты, блоки питания и иное оборудование. Один такой «риг» у нас, говорит АБ, потребляет за месяц в 20 раз больше электроэнергии, чем семья из 3-4 человек в городской квартире. Таких установок здесь — 5. Считайте сами.

На ферме начинается «техническое обслуживание»: клиниг, проверка и замена оборудования. Промышленным пылесосом АБ собирает пыль, которая оседает на видеокарты в результате деятельности «работяг» в основном помещении. Лучшего места (по безопасности и затратам за электроэнергию) майнеры пока не нашли.

«Наш уровень не сравнить с китайскими фермами», — резюмирует ВГ. «Таких, как мы, кто майнит примерно на нашем уровне, в Беларуси уже сотни коллективов. Более тысячи человек», — говорит АБ. «Если бы мы, — продолжает он, — в начале не занимались неэффективным трейдингом (купля-продажа криптовалют на биржах), то уже окупили бы затраты и вышли бы на прибыль. А так за год майнинга мы вернули немногим больше половины. Сейчас в команде есть человек, который занимается анализом рынка и просчитывает наиболее успешные крыптавалюты.

Наименований криптовалют на сегодня уже несколько сотен, самая известная из них — биткойн. Дорогостоящее оборудование необходимо для обесчечения транзакций. За это майнер и получают вознаграждение. Размер его определяет сам алгоритм — все зависит от известности «крипты». Это и является прибылью в майнинге. Ее можно хранить, продавать на биржах или рассчитываться за услуги. Если потеряются ключи-пароли от электронных кошельков, то восстановить доступ, как карточку в банке, уже не удастся — инфоцентра нет. Таковы особенности технологии блокчейн, основы которой были разработаны по образцу распределенных баз данных почти 50 лет назад.

Транзакции с криптовалютами действительно децентрализованы и обходятся без классических финансовых посредников в виде банков и правительств. Источников выпуска (эмиссии) криптовалют может быть сколь угодно много. Их «денежная масса» — стабильная сумма, а большая ее часть «намайнивается» техногиками еще до волны хайпа. Некоторые видят в этом классический пузырь вроде МММ, только без затрат на печать билетов и рекламу про Леню Голубкова. По другую же сторону — тезисы об экономике будущего, инвестировании, реклама дополнительного дохода, аналогии с драгоценными металлами и тысячи кВт-часов электроэнергии.

Все дольщики фермы понимают, что являются частью технологической цепочки и залог их прибыли — это своевременно принятое решение. В мире появились сотни спекулятивных «криптобирж», существуют неактивные электронные валюты, нестабилен курс биткойна и завышены цены на видеокарты. Все майнеры понимают риски, но теряют они только собственные деньги. Все они научились зарабатывать и терять без участия государства. Несмотря на то, что все суперсовременные новинки и прорывные технологии держатся здесь на одном винтике.