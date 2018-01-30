На въезде в Минск вывесили растяжку «Свободу «Хартии-97!» 5 30.01.2018, 11:11

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Баннер закрепили над оживленной трассой на юго-западе столицы.

На въезде в Минск со стороны Дзержинска вывесили растяжку «Свободу «Хартии-97!». Об этом в редакцию Charter97.org сообщил читатель.

Напомним, что вчера растяжку «Свободу «Хартии-97!» вывесили в центре Минска, на здании кинотеатра «Октябрь».

24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

Подробная инструкция о том, как обойти блокировку сайта Charter97.org, находится здесь.