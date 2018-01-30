Введут ли в Беларуси «проездной тунеядца»? 30 30.01.2018, 11:29

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Фото: bymedia

Министерство труда «засекретило» механизм взимания полной оплаты с безработных за социальные услуги.

Каким будет механизм взимания с тунеядцев дополнительной платы за транспорт и другие социальные услуги, как это предусмотрено декретом №1 Александра Лукашенко?

Об этом корреспондент «Радыё Свабода» спросил у пресс-секретаря Министерства труда Беларуси Ольги Штин.

«Перечень услуг и порядок их оплаты будет определен в соответствии со сроками, предусмотренными декретом», - ответила Штин.

Министр труда Ирины Костевич заявила в интервью телеканалу «Беларусь-1» 28 января рассказала о второй части декрета №1:

«Для тех, кто находится в трудоспособном возрасте и не хочет работать, не считает нужным, предусмотрена полная компенсация затрат на те услуги, которые льготирует государство. Это и транспорт, и образование, здравоохранение, услуги ЖКХ».

Журналисты поинтересовались у представительницы Минтруда, означает ли это, что механизм взыскания такой компенсации уже разработан?

«Какой это механизм, мы не комментируем. Конечно, он будет разработан в срок, предусмотренный декретом №1», - заявила Штин.

Согласно декрету №1, перечень услуг, компенсации которых потребуют от «тунеядцев», должен быть определен до 1 апреля 2018 года.