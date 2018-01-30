Конкуренты Илона Маска 4 Джоанна Мюллер

30.01.2018, 11:35

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Фото John B. Carnett / Bonnier Corporation via Getty Images

Сможет ли компания Tesla выдержать натиск хорошо финансируемых и опытных производителей автомобилей класса люкс?

По прогнозам Boston Consulting Group, к 2030 году доля продаж гибридных и электрических автомобилей составит половину всех продаж автомашин в мире. Почему же на фоне столь радужного прогноза Tesla лишает зарплаты Илона Маска.

Нужно воздать должное гендиректору компании Tesla Илону Маску: выполнение поставленной им задачи по электрификации мировой автомобильной промышленности действительно началось. Но, по иронии судьбы, претворение этого замысла в жизнь может плохо сказаться на его собственной компании.

Начиная с этого года на рынок выйдет волна электрокаров, многие из которых созданы признанными производителями автомобилей класса люкс, составляющими компании Tesla конкуренцию в борьбе за тех же самых состоятельных и технически подкованных клиентов. Это вызовы, с которыми компания-новичок из Кремниевой долины еще никогда не сталкивалась.

«Компании Tesla придется побороться с серьезными конкурентами: с производителями автомобилей с гораздо более развитыми сетями продаж и сервис, успешным крупномасштабным производством, большим охватом и более стабильным присутствием на мировом рынке», — заявила Стефани Бринли, автомобильный аналитик из британской компании IHS Markit. «Это не значит, что Tesla потерпит крах, но компания больше не будет производителем уникальных автомобилей, ей нужно приготовиться к высокой конкуренции».

Эта новая волна конкурентов нахлынула как раз в то время, когда компания Tesla с трудом наращивает выпуск своего первого крупносерийного автомобиля Tesla Model 3, а также после представления необычного плана вознаграждений для Илона Маска, рассчитанного на 10 лет вперед. Выплаты главе компании будут напрямую зависеть от роста рыночной капитализации Tesla и дохода от продаж, но не от объема производства.

Примеры конкурентов Tesla: электрический кроссовер Jaguar I-PACE, продажи которого начнутся этой осенью, внедорожник Audi e-tron quattro и кроссовер Mercedes EQ C, которые выйдут на рынок в 2019, а также электрическая версия кроссовера BMW X3, выход которой на рынок запланирован на 2020 год. Некоторые из перечисленных электрокаров больше, чем другие, но все эти кроссоверы класса люкс станут альтернативой Tesla Model X, первому электрическому кроссоверу компании.

Но это всего лишь начало. В сущности, каждая автомобильная компания мира, находящаяся под давлением из-за растущих норм на токсичность выхлопных газов и под угрозой того, что автомобили с бензиновым двигателем скоро запретят во многих городах, пытается поскорее представить новый электромобиль или же гибридный автомобиль. Предполагается, что многие из них выйдут на рынок в Китае, то есть самом крупном рынке в мире. Правительство КНР настаивает на электрификации автомобилей в стране. Но и в США, и в Европе также будут нужны электрокары.

На прошедшем недавно Североамериканском международном автосалоне в Детройте прошел поток новостей от автомобильных компаний, которые заявили об увеличении инвестиций в электромобили. Компания Ford, к примеру, к 2022 году инвестирует $11 млрд в запуск на мировой рынок 40 новых электрокаров, включая 16 автомобилей с питанием только от батарей. Корпорация General Motors уже объявила о планах по запуску как минимум 20 электромобилей с исключительно аккумуляторным питанием к 2023 году, первые два из которых выйдут на рынок в течение следующих 18 месяцев. Немецкая компания Volkswagen, японские Nissan, Infiniti и Toyota, шведский автопроизводитель Volvo и многие другие также работают над электрификацией своих линеек и созданием электромобилей с питанием только от батарей.

Пока потребители не требуют больше электромобилей. Владеть электрокаром все еще гораздо дороже, чем традиционной машиной, запас хода на одном заряде батареи большинства электромобилей (за исключением моделей Tesla и Chevrolet Bolt) незначительный, а станций для зарядки электрических автомобилей недостаточно, чтобы люди спокойно могли покупать электрокары. На сегодняшний день, количество электромобилей с исключительно аккумуляторным питанием составляет менее, чем 1% всего мирового автомобильного рынка. Если добавить все гибридные автомобили, то доля электрокаров в мире все равно будет составлять меньше, чем 5%.

Но консалтинговая компания Boston Consulting Group считает, что переломный момент уже близок. По словам представителей компании, тенденция покупок электромобилей возрастет после 2020 года. Нормы выбросов выхлопных газов будут подталкивать рост рынка электромобилей до 2025 года. Именно тогда, по мнению специалистов компании, более низкие затраты на батареи и рост числа компаний, специализирующихся на каршеринге, сделает электромобили более экономичными для потребителей. По прогнозам Boston Consulting Group, к 2030 году процент продаж гибридных и электрических автомобилей будет равняться половине продаж автомобилей во всем мире.

Несмотря на то, что количество электромобилей с питанием только от батарей сейчас не очень значительное, к 2030 году оно вырастет до 15 млн машин или же до 14% от количества всех автомобилей в мире. И многие из них будут иметь марку Tesla.

По прогнозам аналитической компании IHS Markit, производство электрокаров всеми компаниями, занимающимися автомобилями класса люкс (за исключением Tesla), вырастет с 48 000 машин в 2018 году до более, чем 409 000 машин в 2021 году. К 2026 году, количество таких автомобилей превысит 922 000. Для сравнения, в 2017 году компания Tesla продала примерно 103 000 электромобилей. Если запуск Tesla Model 3 пройдет успешно, количество проданных автомобилей может возрасти до 600 000 к 2021 году. Свои электромобили класса люкс представят британские компании Aston Martin, Jaguar, Land Rover и Bentley, немецкие Audi, BMW, Mercedes-Benz и Porsche, американский Cadillac, корейская компания Genesis, а также японский автопроизводитель Infiniti. Аналитик IHS Markit Стефани Бринли заявляет, что есть вероятность расширения планов по производству электромобилей производителями.

Сможет ли компания Tesla выдержать натиск этих хорошо финансируемых и опытных производителей автомобилей класса люкс?

Многое будет зависеть от способности Tesla добиться запуска широкомасштабного производства Tesla Model 3. Компания заявила о том, что примерно полмиллиона клиентов уже ждут свои электрокары. В то же время к концу 2017 года компания выпустил лишь 1770 автомобилей. А с обещанным запуском кроссовера Tesla Model Y, кажется, придется подождать, пока компания не решит проблемы с производством Model 3. Аналитики не предсказывают большого роста в продажах Tesla Model S или Tesla Model X в течение следующих четырех лет, но считают, что с 2019 года объем продаж Tesla Model 3 начнет сокращаться.

К тому времени конкурентная среда уже будет выглядеть совсем по-другому.

Джоанна Мюллер, Forbes.ru