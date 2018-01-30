Успехи и уроки январской забастовки Федор Крашенинников

30.01.2018, 12:12

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Фото: Twitter / @teamnavalny_mos

Вокруг Навального сформировалось всероссийское оппозиционное движение большого потенциала.

Дело не в количестве, а в качестве

Каждая новая акция, которую устраивает команда Алексея Навального, меняет Россию и ставит перед властью все новые и новые проблемы. Поэтому каждый раз по ее завершению изо всех щелей вылезают искренние и нанятые за деньги критики и аналитики, которые на пальцах и на примерах из истории доказывают, что уж в этот-то раз все точно кончилось провалом и про Навального, наконец-то, можно забыть как про страшный сон. Все это мы, несомненно, услышим и прочитаем и в этот раз, но за дежурным пустословием нельзя не отметить действительно важные особенности прошедшей акции.

Прежде всего, Навальному раз за разом удается демонстрировать широкий географический размах активности своих сторонников, и 28 января не стало исключением. Десятки городов — это невероятный масштаб для России. Трудно представить себе другого политика, который мог бы вывести на январские улицы стольких городов так много людей — без административного ресурса, вопреки морозам и сопротивлению системы.

И тут дело даже не в количестве, а в качестве людей, которые готовы снова и снова по призыву своего лидера выходить протестовать. Если первые всероссийские акции были связаны с успехом фильма «Он вам не Димон», то в следующие разы люди выходили не столько против коррупции, сколько на сознательный политический протест против выборов, каждый раз отчетливо понимая, что эта акция не разовая и не последняя. Протест подготовлен, организован, скоординирован — то есть ни о какой случайности или спонтанности говорить больше нельзя.

Совершенно неважно, чем кончатся президентские выборы. Важно, что больше в российской оппозиционной политике никого не осталось: ни КПРФ, ни ЛДПР, ни «Яблоко», ни «Гражданская сила/платформа/инициатива» не смогут повторить акцию подобного масштаба, даже если очень захотят.

Правда такова, что вокруг Навального уже сформировалось всероссийское политическое оппозиционное движение большого потенциала. Власть может сколько угодно продолжать делать вид, что все это случайности и просто неразумные школьники от скуки вышли покричать, но факт остается фактом: единственная оппозиционная общенациональная сила, обладающая внутренним единством, ресурсами и энергией, — это Навальный и его сторонники.

В этом смысле совершенно неважно, чем кончатся президентские выборы, тем более что в них вовсе нет никакой интриги. Важно, что больше в российской оппозиционной политике никого не осталось: ни КПРФ, ни ЛДПР, ни «Яблоко», ни Партия роста, ни «Гражданская сила/платформа/инициатива», ни несистемные оппозиционные группы не смогут повторить акцию подобного масштаба, даже если очень захотят. Поэтому власть, скорее всего, не даст Навальному превратить созданное им движение в зарегистрированную Партии прогресса: ее устраивают только «бумажные» партии. Позволить своему настырному оппоненту легализовать оргструктуру и получить все разрешенные законом возможности для ее развития и укрепления — это что-то совершенно немыслимое в современных условиях.

Бенефис «Навальный Live»

Вторая очевидная и несомненная удача прошедшей акции — успех медийного проекта штаба Навального. Весь масштаб происходящих на наших глазах изменений медиаландшафта нам только предстоит осознать, но факт остается фактом: от успеха разовых проектов в YuoTube команда Навального перешла к постоянному производству контента, причем в ситуации всероссийского протестной акции, организованной ею же, именно «Навальный Live» становится главным поставщиком информации о происходящем на улицах городов России, опережая традиционные СМИ.

Удачный опыт интернет-трансляции с акций протеста у команды Навального уже был, но в этот раз ошибки прошлого были учтены. Вещание из запасной студии, до которой силовики так и не смогли добраться, создало два неприятных для власти последствия. Во-первых, трансляция с протестных акций так и шла непрерывно весь день, и это само по себе стало щелчком по носу охранителям: оказалось, что в 2018 году не так просто запретить то, что не нравится. Во-вторых, большим успехом «Навальный Live» стала трансляция разгрома офиса ФБК, откуда должна была выходить в эфир служба новостей. По сути, с помощью созданного медиаинструмента всему миру было продемонстрировано в деталях и подробностях, как на самом деле выглядят взаимоотношения российской власти и оппозиции. Снятый сюжет широко разошелся по мировым СМИ, и это само по себе большое достижение. Все-таки в XXI веке картинка и ее качество во многих случаях важнее, чем количество людей на улицах.

Есть в этой истории ускользания от «шпиков» что-то из советских книжек о Ленине. Кстати, и вещание из недоступной силовикам «секретной студии» — это тоже постоянный сюжет революционной мифологии, ремейк тайных типографий под носом у полиции.

Наконец, третьей удачей стало личное появление Алексея Навального в центре Москвы. Если в прошлые разы силовые структуры государства хватали его прямо у дверей квартиры, то в этом раз лидеру оппозиции удалось обхитрить своих преследователей и все-таки оказаться там, куда власть всеми силами пыталась его не пустить. В организационном смысле это ничего не изменило, но моральная победа очевидна: главный оппонент президента России был в особо жесткой форме схвачен полицией в центре Москвы, под объективами множества камер, в прямом эфире. Есть в этой истории ускользания от «шпиков» что-то из советских книжек о Ленине, но в данном..

Что нам за это будет

И все же самый главный вопрос, который должен волновать и всех участников акций, и просто граждан России, — что всем нам будет за этот очередной праздник непослушания, который устроил неугомонный Алексей Навальный? Конечно, на официальном уровне власть сделает вид, что «опять никто не пришел» и все это комариное жужжание ее нисколько не беспокоит. Официальные данные были срочно опубликованы вечером 28 января — 46 городов, 4 5000 участников. Эту официозную цифирь немедленно подхватили тиражировать все критики Навального, и в этом тоже нет ничего удивительно.

Но чего же можно ждать в практическим смысле?

Первое, что приходит в голову, — это очередная кампания точечных репрессий и закручивания гаек. Трудно себе представить, что власть вдруг обойдется без этого, но есть нюанс — все те же выборы, против которых люди и выходили протестовать. Сколь бы декоративными и предсказуемыми они ни были на самом деле, до какой-то степени Кремль все еще считает себя обязанным обеспечить хотя бы видимость приличия. Показать, что никто не мешает малочисленной и неавторитетной оппозиции протестовать — вполне спасительная для Путина и его окружения стратегия, хотя бы до роковой даты 18 марта. Возможно, поэтому и Навального в итоге отпустили из полиции поздним вечером, да и с другими участниками акции на этот раз государство было более гуманно.

Но в том, что сразу после получения вожделенного президентского мандата Путин попытается отомстить всем, кто портил ему веселый маскарад «честных выборов» своим назойливым желанием срывать маски и говорить о серьезных вещах, сомневаться не стоит. Все-таки мы живем с этим человеком уже 19-й год, и его злопамятность и мстительность — вовсе не тайна. Но есть ли у государства ресурсы для дальнейшего закручивания гаек, есть ли сами эти гайки и выдержит ли резьба — ответы на эти вопросы вовсе не так очевидны, как может показаться.

Федор Крашенинников, The New Times