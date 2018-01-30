В Минске можно будет получать американские визы всех категорий 10 30.01.2018, 12:25

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С 1 февраля все категории граждан и резидентов Беларуси могут подавать документы на получение американской визы в Минске.

Сегодня поверенный в делах США в Беларуси Роберт Райли много улыбался. Был повод. Слухи об очередном расширении консульских услуг для белорусов, жаждущих увидеть Америку, начали ходить на прошлой неделе. Они подтвердились. Прошлогодний план американского консульства реализован. Белорусы всех возрастов смогут подать документы на визу в Минске начиная с 1 февраля, пишет onliner.by.

Немного хронологии. 1 ноября прилетела благая весть о снижении возрастного порога для заявителей на получение неиммиграционных виз с 70 до 50 лет. Это, между прочим, первое расширение консульских услуг за последние 10 лет. Тогда же Райли говорил о плане на 2018 год. Мол, подать документы на получение американской неиммиграционной визы всем категориям белорусских граждан можно будет с 2018-го. Примерно на заре года.

22 декабря стало известно, что начиная с 9 января 2018 года посольство будет принимать заявления от резидентов Беларуси на визы еще нескольких категорий:

• A — дипломаты и официальные лица иностранных государств;

• C1/D — транзитные визы и визы для членов экипажа;

• G — сотрудники международных организаций;

• F, M — студенческие визы;

• H, L, O, P и R — рабочие визы;

• I — журналисты;

• J — участники программ обмена.

Да, там не было категорий B1/B2 (туризм/бизнес). Для них сохранялось возрастное ограничение — за этими визами в Минске могли обратиться только резиденты РБ в возрасте 50 лет и старше.

Но вот случилось. Роберт Райли заявил, что с 1 февраля все категории граждан и резидентов Беларуси, независимо от возраста, могут подавать документы на получение американской визы в Минске. Это не касается граждан других стран, которые не являются резидентами Беларуси.