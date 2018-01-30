Друг пропавшего матроса: Он не мог найти работу в Беларуси и уехал на Сахалин 3 30.01.2018, 12:29

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29-летний белорус из Речицы пропал в Японском море.

По просьбе судовладельца во вторник возобновили поиски российского траулера «Восток», пропавшего в Японском море. Накануне спасатели прекратили активные поиски экипажа, в котором был белорус, из-за «отсутствия какой-либо разумной надежды найти людей живыми».

Напомним, спасательная операция длилась пять дней, за это время авиация осмотрела свыше 26 тыс. квадратных километров акватории, а вместе с судами удалось обследовать около 40 тыс. кв. км. Но нашли поисковики лишь два спасательных плота без людей и несколько предметов с исчезнувшего рыболовецкого судна.

Траулер «Восток» утром 25 января подал сигнал о бедствии и перестал выходит на связь. На корабле было 20 человек, в том числе 29-летний Александр Каранкевич из Беларуси. Журналисты kp.by связались с теми, кто знает молодого матроса и не теряет надежду на его спасение.

Парень жил в райцентре Речица Гомельской области, потом семья уехала на Сахалин в Россию. Но родители развелись: мать осталась на Сахалине, где снова вышла замуж и работает учительницей, а отец вернулся в Речицу и сошелся с другой женщиной. Саша жил то с матерью, то с отцом, но в итоге окончательно уехал на Сахалин.

- Мы с Шуриком дружили с детства, в одной школе учились, по соседству жили. Хороший отзывчивый человек, всегда поймет и поможет. Неужели Санька уже нету?! Года три назад он переехал к матери на Сахалин, потому что в нашем городе, как и в целом в стране, с работой было трудно. А мама предложила ему устроиться на судно, заработок хороший - почему бы нет? - рассказывает друг Александр. - Сначала устроился там на большое портовое судно. Много плавал, фотографии мне слал с разных городов - мы общались по интернету через «Одноклассники». Я видел, что человек начал нормально жить, не то что у нас. Ему нравилось. И отцу помогал, приезжал домой.

Надеется на лучшее и родственница Александра из Речицы. Парень собирался приехать в родной город в этом году, говорит Надежда:

- Саша - парень работящий, но здесь ему некуда было устроиться, он просто время от времени подрабатывал на стройке, а жить-то надо…

Родственники узнали о беде от знакомых и сейчас смотрят каждый выпуск российских новостей в надежде услышать, что Саша нашелся.