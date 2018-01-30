В Саудовской Аравии освободили всех принцев 4 30.01.2018, 12:37

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Большинство из них пошло на финансовую сделку с властью.

В Саудовской Аравии освободили всех задержанных по подозрению в коррупции принцев, высокопоставленных чиновников и бизнесменов, которые содержались три месяца в роскошном отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде, сообщает Reuters.

«Больше никто не находится в гостинице «Ритц Карлтон» под следствием по делу о борьбе с коррупцией», — приводит агентство слова источника.

Правда, он не сказал о том, сколько подозреваемых осталось в заключении в других местах страны. Некоторых из них, как предполагается, перевели из Ритца в тюрьму, так как они отказались признаться в правонарушениях и не смогли договориться с властями о финансовых расчетах.

По информации источника, расследование против чиновников подходит к концу. На прошлой неделе генеральный прокурор сообщил о том, что большинство заключенных чиновников пошли на финансовую сделку с властью, а 95 человек оставались под стражей. Некоторые случаи будут переданы в суд.

Первые данные расследования в рамках антикоррупционной кампании в Саудовской Аравии указали на присвоение более 100 миллиардов долларов в результате коррупционных действий.

Изображение: Twitter/Francis A. Konan

Напомним, 4 ноября в Саудовской Аравии по решению антикоррупционного комитета под руководством наследного принца, вице-премьер-министра и министра обороны страны Мухаммада бин Салмана были задержаны 11 принцев, четыре действующих министра и десятки бывших. Всего в рамках антикоррупционной операции задержали более 60 человек.

В рамках масштабной операции по борьбе с коррупцией власти страны намеревались конфисковать активы задержанных на общую сумму в $ 800 миллиардов.

Позже каждому из арестованных по обвинению в коррупции предложили заплатить официальный выкуп в бюджет, чтобы избежать суда и приговора. Подавляющее большинство арестованных пошли на сделку.

Как отмечают эксперты, так называемая «борьба с коррупцией» и массовые задержания в Саудовской Аравии являются следствием отчаянной борьбы за власть внутри королевской семьи.

Наследный принц Мухаммад бин Салман готовится перенять роль лидера государства после того, как 81-летний король Салман ибн Абдул-Азиз отречется от престола. Прежде чем занять трон, он делает решительную попытку консолидировать власть в своей семье и среди ее союзников.